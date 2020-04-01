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      Під час коронавірусу росіяни вигнали тисячі військових репетирувати "пабєдабєсний" парад – відео

      - Читать новость на русском
      Російські військові масово збираються на репетиції параду перемоги, попри епідемію коронавірусу / militaryarms.ru

      Росія на усіх парах готується до "параду пабєдобєсія" у Москві, а підготовці до свята на заваді не зміг стати навіть коронавірус. Так, в Алабіно, що під Москвою на репетицію просто під час пандемії зібрали близько 15 тисяч військових.

      Попри небезпеку заразити таку величезну кількість людей, у нікого з військових навіть не було маски. Відео з величезним скупченням військових вже потрапило у мережу.

      Цікаво У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус"

      Кажуть, для того, щоб перемогти росіян, з ними не треба воювати – достатньо лише дочекатися, коли вони переб'ють одне одного. Раніше це стосувалося здебільшого військових, які на службі любили хильнути "настойки боярышника", та пандемія коронавірусу відкрила нові горизонти.

      Автор відео не стримується у своїх коментарях, вигукуючи фрази на кшталт "война-ху*ня". За його словами, загалом участь у репетиції беруть близько 15 тисяч військових, але у жодного з них немає медичної маски.

      Тисячі військових на полігоні під Москвою: дивіться відео

      Усі події відбуваються на полігоні Алабіно, що під Москвою. Цікаво, що попри 15 тисячний натовп, через епідемію коронавірусу у Росії діє заборона на зібрання більш як 50 осіб.

      Що відомо про коронавірус у Росії?Станом на ранок 1 квітня у Росії зафіксували вже майже 3 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Через епідемію померли вже 24 людини. Найбільше хворих зафіксовано саме у Москві та Підмосков'ї.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Москва День Перемоги Новини Росії Курйозні новини
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