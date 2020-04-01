Во время коронавируса россияне выгнали тысячи военных репетировать "пабедабесный" парад – видео

Россия на всех парах готовится к "параду пабедобесия" в Москве, а подготовке к празднику помехой не смог стать даже коронавирус. Так, в Алабино, что под Москвой на репетицию просто во время пандемии собрали около 15 тысяч военных.

Несмотря на опасность заразить такое огромное количество людей, ни у кого из военных даже не было маски. Видео с огромным скоплением военных уже попало в сеть.

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Говорят, для того, чтобы победить россиян, с ними не надо воевать – достаточно лишь дождаться, когда они перебьют друг друга. Раньше это касалось в основном военных, которые на службе любили выпить "настойку боярышника", но пандемия коронавируса открыла новые горизонты.

Автор видео не сдерживается в своих комментариях, выкрикивая фразы вроде "война-ху*ня". По его словам, всего участие в репетиции принимают около 15 тысяч военных, но у ни одного из них нет медицинской маски.

Тысячи военных на полигоне под Москвой: смотрите видео

Все события происходят на полигоне Алабино, что под Москвой. Интересно, что несмотря на 15 тысячную толпу, из-за эпидемии коронавируса в России действует запрет на собрание более 50 человек.

Что известно о коронавирусе в России?

По состоянию на утро 1 апреля в России зафиксировали уже почти 3 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из-за эпидемии умерли уже 24 человека. Больше всего больных зафиксировано именно в Москве и Подмосковье.