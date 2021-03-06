Беженцы, попавшие на границу Боснии и Хорватии, вынуждены практически выживать, а местная полиция ведет себя жестоко. Надежд попасть дальше в ЕС пока практически нет. Но и на Балканах они мало кому нужны.

Беженцы застряли на границе между Боснией и Хорватией и вынуждены вести тяжелую борьбу за выживание в сложных природных условиях. Полиция же обращается с ними жестоко, сообщают VICE News.

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Дальний путь из Афганистана

Незавершенный фермерский дом стоит на холмистом северо-западном углу Боснии и Герцеговины, в километре от границы с Хорватией. Там нет нормальных окон и дверей, но есть крыша и голые кирпичные стены. Вот и вся защита от холодной балканской зимы. Норуз, отец из Афганистана, поднимает свою жену и четырех дочерей в возрасте от 5 до 15.

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Четыре утра и он разжигает огонь, чтобы разморозить свои перчатки и сапоги и в последний раз согреться перед утомительным переходом в Хорватию. У них достаточно еды на 10 суток, хотя они знают – эта часть путешествия не займет столько времени. "Будь осторожна сегодня, – говорит он одной из дочерей, застегивая пухлую куртку до подбородка. – Нам нельзя создавать шум, мы должны идти медленно и тихо".

То, чего Норуз опасается, лежит по другую сторону границы. Он знает, потому что уже пробовал этот путь четыре раза, но хорватская полиция каждый раз возвращала его обратно в Боснию. Уже более года, как эта семья покинула Иран, где они тоже жили как беженцы с маленьким числом прав. Они перешли границу с Турцией и путешествовали по стране, пока не нашли лодку и переправу на греческие острова.

Далее были семь месяцев в лагере мигрантов на острове Хиос и переход через три страны Балкан до кантона Уна-Сана, Босния и Герцеговина. В целом, семья хочет попасть куда-то в Северную Европу, где можно получить убежище. Но сначала надо пройти через Хорватию. "Мы должны идти туда. Неважно, сколько времени это займет".



Норуз и его жена во временном доме / Фото VICE News

Когда все встали и собрались, шестеро начинают идти. Сначала Норуз светит на землю тусклым светом мобильного телефона для самой младшей девочки. Но через несколько сотен метров просто берет ее за руку. Они оставляют главную дорогу ради грязного грунтового пути, пока окружающий мир еще черный.

Через несколько часов VICE News получает сообщение, что и пятая попытка пройти провалилась. Но несмотря на это и на насилие, они продолжат пытаться. Возможно, у них даже получится, говорят собранные данные.

На шестой раз им удалось продвинуться глубже на территорию Хорватии и вряд ли будут возвращены в Боснию. Еще один пункт плана был выполнен, сейчас Норуз и семья в центре приема беженцев.

Балканская дорога: как попасть в Европу

Направление, которым идет Норуз часто называют "балканским путем". Стал знаменитым во время первого нашествия беженцев в 2015 году, когда им прошли сотни тысяч людей. Он вел из Греции в Западную и Северную Европу.



Варианты пройти "Балканскую дорогу" / Карта NEXUS Institute

Но он часто менялся с тех пор. Сначала Венгрия под предводительством радикально антимигрантского премьера Виктора Орбана усилила свою границу с Сербией. Там вспыхивали протесты, которые венгры успокаивали водяными пушками и слезоточивым газом. Поэтому поток начал идти в Западную Хорватию.

Команда VICE News видела первые моменты, когда люди переходили из одного государства в другое. Интересно, что хорватская полиция, зная о тысячах, идущих в их направлении, вела себя хорошо и гостеприимно (люди здесь этим известны). Глава правительства Хорватии заявил, что его страна хочет "принять и направить" беженцев через страну.

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Но это было пять лет назад. Сейчас же все изменилось. Абид Али, 33-летний мигрант из Пакистана, застрявший в районе границы, сказал: "полиция перебрасывает нас как футбольный мяч". Сейчас он и еще 1000 людей находятся в лагере Лира – одном из нескольких официальных лагерей в Уна-Сане.

Насилие и издевательства Абид пригласил журналистов в армейскую палатку, где он живет с 40 другими людьми, преимущественно тоже с Юга Азии. На его голове – два десятка швов от двух травм. Он говорит, что его избили копы Хорватии во время 18 попыток пересечь границу. У Абида украли телефон и деньги, его одежда и обувь были сняты и сожжены. Поэтому он вернулся в Боснию босым и едва одетым.

В другой палатке были схожие истории насилия и плохого обращения со стороны хорватских полицейских. Но лишь немногие осмелились говорить открыто, потому что скоро они снова попытаются пройти.

Локальные "голодные игры"

Процесс попыток перейти в Хорватию мигранты часто называют "игрой". "Иногда мы проигрываем, иногда мы выигрываем", – философски сказал Абид Али.

Для правозащитников, отправка мигрантов обратно без рассмотрения их дела или шанса податься на убежище – нелегальна с точки зрения международного права, а также законов ЕС и самой Хорватии.

Датский Совет по делам беженцев собрал более 21 тысячи сообщений об оттеснении мигрантов с мая 2019 года. Вместе с другими семью неправительственными организациями, Совет призвал ЕС установить независимый механизм для мониторинга и расследования заявлений. Загреб в большей степени отвергал обвинения и обещал собственную проверку.

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Смена настроения у власти в таких странах как Хорватия, отображается и на местном населении. Когда поток только начинался, не было недостатка в эмпатии и поддержке. В конце концов, это была бывшая Югославия, во время ее распада в 1990-х она стала ареной для самых жестоких конфликтов. Более 100 тысяч погибло, миллионы были перемещены.



Акция мигрантов в Боснии против условий содержания / Фото EURActiv

Когда мигранты приходили в город, то местные стучали в двери соседей, хотя их дома еще были побиты войной 20 лет назад. Они собирали еду и деньги для тех, кто просто проходил мимо.

Новые мигранты Но с течением времени, динамика мигрантов изменилась. Тогда большинство бежало от войн в Сирии, Афганистане и Ираке. Теперь люди бегут от диктатуры и экономических трудностей из стран, не охваченных конфликтом, в основном это Северная Африка и Южная Азия.

"Нет агрессии против Пакистана, Марокко, Ирак больше не воюет", – сказал VICE News Фикрет Драганович, житель боснийского города Бихач (самого большого в кантоне Ун-Сана).

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Бихач – хаб для мигрантов и беженцев, которые планируют идти дальше. "Поток бесконечен, мы хотим это остановить", – добавил Фикрет. Четыре месяца назад, Драганович и другие местные жители протестовали против власти, которая хотела поселить людей на заброшенной фабрике недалеко от дома Фикрета. После акции чиновники отказались от идеи. Чтобы они не изменили мнение, протесты продолжались каждый день.

Мы не фашисты, мы не имеем ничего против мигрантов,

– сказал другой местный Хатиджа Мурешкич.

Проблема, по его мнению – в Греции и Евросоюзе в целом, которые позволяют идти через Балканы.



Наплыв мигрантов разжигает противостояние в Боснии / Фото Bangkok Post

Ваня Стокич, главный редактор сайта eTrafika о маргинализированных людях, включая мигрантов, говорит: мнение меняется, поскольку кризис в Боснии тянется уже четыре года. "Местные просто хотят, чтобы дела вернулись в домигрантские времена", – сказала она.

Стокич также обвиняет местные СМИ и несколько новых сайтов в разжигании огня антимигрантских настроений в стране. Она указала на сообщения о бойцах ИГИЛ в лагерях или что их жители совершили убийство или изнасилование.

Но если спросить полицию, она ничего не знает о таких случаях. "Пусть что происходит, но виноваты – мигранты. Это легче всего, потому что они не могут защитить себя", – подчеркивает Стокич.

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По информации ООН, за три года (2018-2021) около 70 тысяч человек прошло через Боснию и Герцеговину. Осталось менее 10 тысяч, то есть большинство продолжило путь в страны ЕС (несколько сотен было репатриировано домой). "Игра", видимо, окупится, но для этого надо продолжать играть.