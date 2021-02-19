Частично признанная республика Косово провела собственные выборы, на которых победила оппозиционная партия "Самоопределение". Ее лидер, албанец Альбин Курти, сказал о том, что поддерживает мирное присоединение к Албании. Но опасность новой вспышки конфликта сохраняется.

Курти считается главным кандидатом на пост премьер-министра частично признанной страны. Впрочем, проблема бедности и коррупции никуда не исчезла. "Самоопределению" придется доказывать, что их вторая каденция будет лучше, чем первая.

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Полноценная победа оппозиции

"Самоопределение" одержало уверенную победу, набрав 47,85% голосов. Это самый высокий показатель с даты первого плебисцита в 2001 году. На втором месте расположилась "Демпартия", получив поддержку лишь 17,41% избирателей.

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Это политическая сила, которую связывают с бывшим президентом Хашимом Тачи (хотя после поездки Тачи и Кадри Весели в Гаагу, чтобы предстать перед судом, она очень просела по лидерству). Третьи – Демократическая лига с почти 14% – это худший показатель для нее, основанной "отцом Косово" Ибрагимом Руговой еще в 1989 году.

В результате, лидер Иса Мустафа быстро ушел в отставку. Примерно в тот же период фронтмен "Самоопределения" Альбин Курти был отправлен в тюрьму за участие в деятельности "Армии Освобождения Косово".

Теперь, он – главный кандидат на пост премьер-министра, тогда как Вьоса Османи имеет шансы стать вторым президентом частично признанного государства. Правда, если она не сможет занять должность на полноценной основе (пока только и.о. президента), то правительство будет предлагать парламенту новую кандидатуру, которая должна быть утверждена 2/3 голосов. Если и это провалится – еще одни выборы.



Партия Альбина Курти возвращается к власти, но удержит ли ее? / Фото Prishtina Insight

"Ветевендосье" (что и есть "Самоопределение" – 24) позиционирует себя как очень националистическая политсила слева от центра, ориентированная на реформы.

В ее рядах выделяют три так называемых "волны энтузиазма": освобождение в 1999, "независимость" в 2008 и уверенная победа в 2021. Курти выступает против старых военных лидеров, которые стали политиками. Обвиняя их в обогащении за счет страны, в том числе и Хашима Тачи.

Предыстория

"Самоопределение" впервые мощно заявило о себе на прошлых выборах, в 2019, получив голоса молодежи и диаспоры. Тогда они сформировали коалицию с Демократической лигой в феврале 2020, а Курти впервые возглавил правительство.

Но уже через месяц, 25 марта, партнерство распалось, когда Лига выдвинула вотум недоверия Курти. Причиной стали споры, как лучше противостоять пандемии коронавируса. Вотум прошел в парламенте, где за него голосовали 82 депутата. Это было первое косовское правительство, уволенное таким образом.

Теперь уже лидер Лиги Авдулла Хоти пытался сформировать свой кабинет, несмотря на искусственные препятствия. Наконец 28 марта Конституционный суд признал, что "Демлига" формировала его законно. Впрочем, понадобилось еще три месяца, чтобы Хоти утвердили в должности.

Но это был еще не конец! 21 декабря, тот же Конституционный суд Косово нашел доказательства, что голос Этема Арифи из маленькой "Партии Ашкали за интеграцию" был зачтен, хотя этого нельзя было делать (Арифи был осужден за мошенничество). По законам Косово такие депутаты могут принимать участие в работе парламента, но не голосовать, потому что их голос будет признан недействительным.

Логично, что правительство на самом деле не получило кредит доверия (60 голосов из 61 необходимых, всего – 120 мест). Были созваны новые досрочные выборы. Интересно, что Курти сам имел условный срок за распыление слезоточивого газа в парламенте. И вообще-то он не имел права участвовать в выборах, но воспользовался размытостью законодательства.

Сложная работа после выборов

Но выборы – лишь часть истории. Как правильно сказал Курти, "страна в кризисе", а результаты – "референдум по справедливости и против захвата власти и коррупции".

Он пообещал строить такое Косово, "где захочется жить". Это особенно важно для более чем 40% косоваров, которые младше 25 лет, средний возраст – 30 лет. Явка среди 18–24-летних была высокой. "Это смена поколений... У нас 25 тысяч жителей становятся 18-летними каждый год. Косово – единственная страна Европы с ростом населения", – написал Наим Рашити, исполнительный директор Balkans Policy Research Group.



Население Косово – очень молодое. Это и хорошо и плохо для страны / Фото Times of Israel

Курти намекнул, что он не планирует создавать коалицию, но все еще может измениться. Например, вполне возможен вариант объединения с меньшинствами (сербское меньшинство имеет гарантированные 10 мест, еще 10 – другим). 120 тысяч сербов живет в Косово, преимущественно на севере.

Чем-то новым для частично признанного государства является то, что антисистемная оппозиция – а именно такой является движение "Самоопределение" – получила около 48% голосов, что является рекордом для партии. Теперь эта сила сможет сформировать правящее большинство, договорившись – наиболее вероятно – только с одним партнером. Может, и вообще самостоятельно,

– сказала в комментарии для 24 канала руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

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Что касается диалога с Белградом, то в партии победителей планируют концентрироваться на разговоре только с косовскими сербами. "Я хочу принять участие в диалоге о развитии", – сказал Курти. Например, добавил он, можно объединить усилия фермеров, чтобы не было споров относительно цен на топливо, машины и удобрения.

Что касается вакцинации, то Курти пообещал предоставить прививку 60% косоваров в 2021. При этом собственно вакцины должны добывать на средства ЕС, а не через Сербию (которая покупает у России и Китая).

"Когда я пришел на должность, было только 30 смертей, многие выздоровели. С тех пор ушло более 1500", – сказал он в интервью Euronews.

Сербия, Европа, США: проблемная внешняя политика

На самом деле, "тема разговора Приштины и Белграда занимает где-то седьмое место среди приоритетов граждан. Но я готов пойти на компромисс и передвинуть Белград на третье или четвертое место", – цитирует партия своего лидера.

Это плохой звоночек для ЕС, потому что именно при посредничестве Союза этот разговор вообще происходит. Чтобы его продолжить "Сербия должна изменить то, как они относятся к Косово, потому что Сербия совершила геноцид".

Как подчеркнул для Euronews Игорь Бандович из белградского Центра политики безопасности, "косовары утратили иллюзии относительно ЕС, когда выполнили все условия дорожной карты, но не получили безвиз. Это был удар по репутации Евросоюза".

Радикальных действий может и не будет, но и каких-то продвижений в направлении воплощения в жизнь уже подписанных в Брюсселе компромиссных соглашений, в первую очередь относительно предоставления особого статуса сербским районам на севере Косово, ждать не стоит,

– уверена Наталья Ищенко.

Еще одна шпилька была в сторону США. Альбулена Хаджиу сказала, что не будет форсирования выполнения Вашингтонского соглашения, потому что, по мнению "Самоопределения", большинство пунктов там – не в пользу Косово.

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Из-за того, что партия "Самоопределение" уже была у власти, то "примерно понятно, что они будут делать", как указывает Наталья Ищенко. "Это социально ориентированная политика, сосредоточенная на внутренних проблемах Косово, в частности – на борьбе с коррупцией".

Вашингтонское соглашение Два документа, подписанные 4 сентября 2020 президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Косово Авдуллой Хоти в Белом доме при содействии президента США Трампа. Они касаются отношений с Израилем и экономической нормализации. Белград на год останавливал свои усилия по агитации непризнания республики, тогда как Приштина не могла подаваться ни в одну международную организацию. Другие пункты включали инфраструктурное развитие и присоединение к мини-зоне Шенгена.

Присоединение к Албании: реальная цель или громкие слова

Движение "Самоопределение", как отмечает Наталья Ищенко, "всегда выступало за проведение референдум по присоединению к Албании. Даже название политсилы якобы намекает на приверженность именно таким шагам". Сам Курти недавно заявлял, что если на референдуме косовары примут такое решение, он его поддержит. Более 90% населения региона – этнические албанцы.

Но после того, как "Самоопределение" уже входило в правительство после прошедших выборов, подобная зажигательная риторика была скорректирована. В последнее время Курти отмечает, что объединение с Албанией может состояться не только через референдум, но и другим путем.

Юридическая коллизия И обязательно мирным, через внесение изменений в Конституцию Косово. Статья 1.1 говорит, что Косово – "суверенное независимое государство", а статья 1.3 – что оно "не может присоединиться к другому государству". То есть единственный выход – "присоединение к федерации с Албанией". Со стороны Тираны не было четких комментариев, но премьер Эди Рама давно выступает за объединение.

В связи с это темой в центр внимания косовских, а затем и других балканских СМИ попал бывший премьер-министр Косова, один из командиров Армии освобождения Косово Рамуш Харадинай. Международный трибунал по бывшей Югославии в свое время обвинял его в военных преступлениях.



Рамуш Харадинай – один из самых известных сторонников объединения / Фото ABCNews.al

"Харадинай довольно громко заявил о том, что Косово слишком долго ожидало лояльности ЕС и прогресса на пути евроатлантической интеграции. По его словам, если ЕС не изменит политику в отношении Косово в ближайшее время, то необходимо проводить в самопровозглашенной республике референдум об объединении Косово и Албании", – рассказала в комментарии 24 каналу Екатерина Шимкевич, кандидат исторических наук.

Опрос потенциально возможен, но организовать его вряд ли получится. Главная причина – нарушение резолюции Совбеза ООН 1244 от 1999 года, на основе которой конституция разрабатывалась. Без согласия Объединенных Наций и Евросоюза это сделать будет крайне сложно.

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Прогнозируемо, что со стороны Сербии такие разговоры вызвали лишь негативную реакцию. Там на слова Рамуша Харадиная отреагировали довольно резко. В частности, президент Александар Вучич и министр обороны Александар Вулин назвали заявления бывшего премьера Косово "провокациями и угрозой для Сербии и региона".

Главному закону частично признанного государства лишь 12 лет, он очень короткий и не имеет ответа, как решать ту или иную политическую проблему, объяснил Euronews Наим Рашити. Законы делались с нуля, без глубокого погружения, поэтому есть "массивная юридическая пропасть", есть противоречия. Политики тоже очень молоды, они лишь адаптируются, сказал Рашити.

Мы не считаем, что насилие – это путь к объединению... Ни в коем случае не следует начинать Третью Балканскую войну,

– как-то сказал он.

Крайне важно и то, что официальная Тирана очень осторожно относится к идее присоединения Косово. Как член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, Албания явно будет прислушиваться к мнениям Брюсселя, который, конечно, категорически против. Тирана слишком сложно выбивала для себя этот статус, начав переговоры всего год назад.

Из-за пандемии коронавируса и отсутствия реформ, проведения которых требует Европейская комиссия, Албания вместе с Северной Македонией все еще рассматриваются ЕС в качестве потенциальных членов в далеком будущем.

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Сама идея интеграции Косово и Албании в одно целое, конечно, не исчезнет. "Сторонником такого союза является и Альбин Курти. Он считает, что референдумы в Косово и Албании по объединению возможны, если это будет в пользу самопровозглашенной республики. Если этот вопрос все же станет ключевым в политической жизни Косово, то действия власти население, кроме этнических сербов в северных муниципалитетах, поддержит", – пояснила Екатерина Шимкевич.

Опасность нового конфликта в регионе

Надо учитывать, что единодушия среди членов ЕС по Косово до сих пор нет. Румыния, Испания, Греция, Кипр и Словакия не признали независимость самопровозглашенной республики (вне ЕС Украина тоже ее не признает – 24).

Менять границы в регионе, который является потенциальным очагом конфликтов, Евросоюз не позволит, поскольку это сразу спровоцирует появление новых споров из-за территории,

– подчеркнула историк.

Потенциально об отделении могут заговорить боснийские сербы в Республике Сербской (как и в Косово, там тоже делают громкие заявления, правда, без дальнейших действий). Республику здесь активно поддерживает Россия. Боснийские хорваты еще с 1990-х говорят о желании вернуться в состав Хорватии.

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Кроме того, аналогичные референдумы способны провести греки в Северном Эпире, на юге Албании, требуя присоединения к Греции, и болгары в Северной Македонии, желая стать частью Болгарии.

"Слияние" Косово и Албании де-факто реанимирует концепцию о "Великой Албании", в соответствии с которой все албанцы должны жить в пределах одной страны. На Западных Балканах наиболее многочисленные албанские нацменьшинства представлены в Северной Македонии, Черногории, Сербии, Греции.

Ни одна из стран не откажется добровольно от своих территорий, даже под давлением Европейского Союза, для которого подобные балканские переделы похожи на неуправляемый хаос. Если начнутся вооруженные столкновения на границах Болгарии и Греции, то это будет угрожать масштабным региональным конфликтом, к которому могут быть привлечены и другие страны-члены ЕС из-за своей близости к региону.

Выводы и эпилог

От европерспектив ни Косово, ни Албания не готовы отказываться, несмотря на популистские заявления Рамуша Харадиная. Для обеих стран поступление средств из европейских фондов является едва ли не единственным источником финансирования внутренних реформ.

Проблемная экономика Экономики Косово и Албании плохо интегрированы в региональную экономическую систему, не имеют достаточно собственных ресурсов, чтобы развиваться и обеспечивать достойный уровень жизни своим гражданам.

"Сербия не позволит Косово и Албании провести референдумы, даже, если гипотетически допустить, что ЕС закроет глаза на такой албанский союз в регионе", – спрогнозировала Екатерина Шимкевич.



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Президент Вучич способен не просто заморозить переговоры о нормализации политического диалогв Белград – Приштина. Он способен, что хуже, обратиться за помощью к Российской Федерации.

Владимир Путин и его окружение не введут танки и собственные войска на Балканы, но способны расширить сотрудничество с Сербией в военной сфере, "предоставить вооружение и оружие, финансовую помощь в борьбе за возвращение Косово".

Косово и украинский аспект

Потенциальный балканский кризис способен надолго отвлечь внимание Европейского Союза от Украины, чем РФ поспешит воспользоваться. Чем это может грозить Украине?

Прежде всего, возможно подписание мирного соглашения вроде Дейтонских мирных соглашений, по которым сепаратистские государственные образования на востоке станут законными, что приведет к потере контроля Киева над украинскими территориями.

На задний план на много лет отойдет вопрос возвращения в Украину Крымского полуострова, поскольку евросообщество будет занято очередным урегулированием балканских проблем, которые гораздо важнее, чем Украина, из-за близости Западных Балкан к границам Европейского союза.