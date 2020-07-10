Объявление о комендантском часе и новых ограничениях перед выборами вызвали протесты и даже штурм парламента. Относительно коронавируса, то ситуация непростая и больницы работают на пределе своих возможностей.

Что происходит в Сербии?

Чтобы остановить вторую волну коронавируса, президент Сербии Александр Вучич во вторник 6-го июля объявил о новых ограничениях. 9 июля власти передумали вводить комендантский час. 24 канал рассказывает подробности.

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Именно это вызвало массовые простесты сначала в Белграде, затем в меньших городах страны. Протестующие сражались с полицией и даже ненадолго захватили местный парламент – Скупшчину. Впрочем, полиция их быстро вытеснила, протест был подавлен, 23 человека задержаны в столице.

Лидер страны и министр обороны обвинили участников акций в желании начать гражданскую войну и в отношении правых сил. Вучич громко провозгласил, что акции "были организованы зарубежными службами" и что на них пострадало 60 человек, из них 14 – стражи порядка. Есть мнение, что в толпу были "встроены" провокаторы.

Вучича также обвиняют в плохом менеджменте эпидемии. Люди на акциях объясняли свою логику: не так против возобновления карантина, как против шагов, из-за которых его пришлось вводить. И тут, они уверены, администрация Вучича совершила ошибки: решила все же проводить выборы и позволить большие спортивные события. Оппозиция планировала бойкотировать избирательный процесс, потому что не хотела играть на руку президенту.

"Вся полиция делала чуть больше чем нужно, это чрезмерное использование силы", – рассказал BBC Serbian опытный местный журналист Александр Васович. В городе Ниш полицию забрасывали камнями, бутылками, зажигательной смесью. Центром протеста стал местный участок полиции. В Крагуеваце здания полиции и мэрии получили повреждения. Окна разбиты, внутри – локальные возгорания от файеров.

Мы бы остались дома еще три дня, не проблема. Но они играют с нашими мозгами и с правдой. Когда им удобно провести выборы, тогда "короны" нет. Они организовывали футбольные и теннисные матчи, когда госпитали – полные,

– рассказала NYT Драгана Грнчарски, менджер событий индустрии моды.

Действительно, ситуация непростая и больницы приближаются к пределу своих возможностей.

Это признал даже президент, назвав события на площади "тревожными и критическими". 11 человек умерли. Но тем не менее ночные клубы работали уже без всякого социального дистанцирования.

"Это от одной крайности к другой", – пояснила NYT Елена Василевич, эксперт по балканским протестным движениям. Нормальных средств выражения несогласия, кроме стихийных протестов, пока нет. Качество демократии в Сербии упало со "свободной" до "частично свободной" по мнению Freedom House. "Нужно иметь четкую политическую артикуляцию и четкий политический нарратив", – резюмирует Елена Василевич.

Беспокойство продолжалось даже после того как Вучич объявил об отзыве решения о закрытии страны. Комендантского часа, "скорее всего не будет". Но для тех, кто не носит маску предусмотрены штрафы, часы работы ночных клубов будут уменьшены.

Впоследствии, фокус недовольства сместился с собственно ограничений на недемократическое правление Вучича, который преследует свободу слова и прессу. Некоторые говорят, что ответ власти напомнил Сербии времена правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.

Краткая история сербских протестов

Противостояние с полицией было жестким / Фото Committee to protect journalists

В жестокости полиции с 1990-х ничего не изменилось, считает Николай Ковачевич из правозащитной организации. Просто теперь подход стал "более совершенным". Ранее у полиции было меньше страха перед возможной ответственностью. Теперь этот страх все еще есть, но безнаказанность продолжается, рассказал BBC Serbian Ковачевич.

Кровавый разгон в Белграде В 1991 году из казарм на улицы Белграда выехали танки, когда протестующие против Милошевича хотели захватить местные радио и телевидение. Беспорядки продолжались целый день. Полиция открыла огонь по группе демонстрантов, кое-кто погиб.

Полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Всего пострадали 114 человек, 58 полицейских и 86 граждан, 158 человек были арестованы. В июльскую ночь 2020 выехали БТРы, конная полиция и собаки. Некоторые несли кресты и религиозные символы, призывая полицию воздержаться от насилия.

На протестах в Сербии часто можно увидеть религиозные символы / Фото Star Tribune

Подобных акций как 7-го июля 2020 не было после 2000, говорят активисты тех событий. Отдельные вспышки были в 2014, 2019 и после провозглашения независимости Косово в 2008 году.

2008 вышел урожайным на акции. Когда Приштина пыталась создать свое государство, в Белграде сожгли посольства США и Германии, воровали из магазинов, разгромили мечеть Дорколи. Другие дипломатические учреждения тоже пострадали. Сербия планирует возобновить переговоры по нормализации отношений с самопровозглашенным Косово в ближайшее время.

После этого в Белграде арестовали Радована Караджича по обвинениям в военных преступлениях и доставили в Международный трибунал по бывшей Югославии. Десятки людей пострадали во время столкновений и протестов (их организовала Сербская радикальная партия нынешнего президента Вучича в том числе – 24).

Правозащитники заявляют, что на последних митингах полиция Сербии использовала сотрудников в гражданской одежде, которые злоупотребляли силой в отношении участников акций протеста. "И полиция и протестующие создавали проблемы. Но полиция, как подготовленные профи, должны соблюдать закон", – считает Ковачевич. Пострадал международный имидж Сербии.

Что будет дальше?

Президенты Макрон и Вучич создают образ европейской Сербии / фото European Western Balkans

Многие верят в то, что правящая партия действительно посылала хулиганов в толпу протестующих. Но есть и политическая причина: давление на ЕС. "Вучич едет в Брюссель, – напомнил один из руководителей движения "Свободные граждане" Павле Грбович. – И перед этим появляются несколько десятков хулиганов, в ущерб 99,5% людей. А потом Вучич пожалуется Европе на фашистов и спросит: вы хотите этих людей вместо меня?"

Сербия считается безопасной страной для ЕС, поэтому для ее граждан границы открыты. Но не все страны Союза сделали это.

Карантин в Сербии

Несмотря на протесты, глава правительства Анна Брнабич ввела в действие новые правила и ограничения. Теперь собрания ограничены 10-ю людьми в помещении и на улице, а в здании (если это не жилой дом – 24) человек может находиться ограниченное количество времени. Работа с 21:00 по 6:00 должна быть остановлена. Открытые площадки и сады могут работать до 23:00.

Относительно комендантского часа, то для его ввода нужно объявить чрезвычайное положение, тогда как в Белграде действует только чрезвычайная ситуация (ситуация, подобная киевской – 24). Непонятно, изменят ли штаб, отвечающий за противодействие COVID-19, хотя это было одно из требований протеста. Сербы считают, что штаб слишком рано снял ограничения и подыгрывал власти во время предвыборной кампании.

Сейчас понятно, что пользуясь ситуацией, Вучич будет усиливать свою власть в стране, показывая себя Европе как сильного президента. Но внутри действовать более авторитарно.