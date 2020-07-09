Сербские журналисты 9 июля распространили информацию о причастности украинских граждан к массовым протестам в Белграде. Украинские дипломаты назвали такие заявления фейком.

Посольство Украины в Сербии опровергло информацию о причастности украинцев к беспорядкам в сербской столице. Соответствующее заявление опубликовали на сайте посольства.

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Что известно про "фейки" об украинцах на протестах в Белграде

Украинские дипломаты не назвали конкретных СМИ, но 9 июля именно в сербской газете Alo появилась публикация под названием "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

Сербские журналисты утверждают, что в протестах в Белграде якобы принимали участие наемники американской частной военной компании Blackwater и граждане Сербии, которые ранее воевали на Донбассе.

Информацию мигом подхватили российские пропагандистские СМИ.

Украина заявила, что никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии. Посольство также призвало журналистов в Сербии не распространять откровенно лживые данные.

Что известно о массовых беспорядках в Сербии

В Сербии 8 июля продолжились многотысячные протесты против власти. Протесты происходят на фоне объявления комендантского часа в столице Белграде, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово.

Вечером 7 июля на улицы сербской столицы вышли тысячи людей. Митингующие требовали отставки президента.

Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент. Для разгона людей сербские силовики применили слезоточивый газ. Протестующие сожгли несколько автомобилей полиции.

Протесты не стихли и 8 июля. Под руководством оппозиции демонстранты попытались во второй раз штурмовать здание парламента.

Отметим, что введение коменданстского часа – это лишь повод для новой волны протестов. На самом же деле они продолжаются в Сербии уже полтора года и имеют в основном политический характер. Все из-за неоднозначного отношения части общества и власти к Республике Косово.

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Смотрите видео протестов в Белграде: