В Сербии штурмовали парламент из-за введения комендантского часа: видео, фото
Власти Сербии 7 июля объявили о введении комендантского часа из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в стране. Усиление карантина вызвало шквал возмущения и массовые беспорядки.
Из-за решения президента Сербии Александара Вучича улицы Белграда наводнили протестующие. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Что известно о попытке захвата парламента
Вечером 7 июля на улицы сербской столицы вышли тысячи людей. Митингующие требовали отставки президента.
Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент. Для разгона людей сербские силовики применили слезоточивый газ.
Демонстранты сожгли несколько автомобилей полиции.
Попытка штурма парламента Сербии / Фото N1
Смотрите видео попытки штурма сербского парламента:
Какова ситуация в Сербии с коронавирусом
- Эпидситуация в Сербии начала ухудшаться после проведения парламентских выборов, на которых победила пропрезидентская партия Вучича. Во вторник, 7 июля, в стране зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 – 13 человек.
- Более 80% больных коронавирусом в Сербии зафиксировано в Белграде.
- Недавно диагностировали коронавирус у министра обороны и спикера парламента Сербии.