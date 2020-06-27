У министра обороны Сербии Александара Вулина 26 июня обнаружили коронавирус. Он недавно вернулся с парада в Москве. Вместе с ним на параде был и президент Сербии Александар Вучич.

Глава Минобороны Сербии принял участие в праздновании победы во Второй мировой войне в Москве. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

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Что известно о состоянии здоровья Вулина

В Минобороны Сербии говорят, что министра протестовали сразу после того, как один из госсекретарей был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

В министерстве утверждают, что Вулин чувствует себя хорошо. У него нет симптомов COVID-19, он сейчас находится в самоизоляции.

Министр продолжает выполнять свои обязанности, следуя рекомендациям во время самоизоляции.

Александар Вулин заразился коронавирусом / Фото TVmost.info

Что известно о параде в Москве 24 июня и кто там присутствовал

На военный парад 24 июня по случаю окончания Второй мировой войны до Владимира Путина приехали далеко не все приглашенные иностранные лидеры. В частности, премьер-министры Армении, Японии, Хорватии и президент Азербайджана отказались от участия в параде в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

Кто из мировых лидеров был на параде в Москве:

Александр Лукашенко – президент Беларуси;

Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;

Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;

Вэй Фенхе – министр обороны Китая;

Игорь Додон – президент Молдовы;

Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;

Александар Вучич – президент Сербии;

Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из трех глав государства);

Шавкат Мирзиеев-президент Узбекистана;

Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.

Отметим, что после приезда с парада в Москве президент Молдовы Игорь Додон тоже решил самоизолироваться в своей резиденции в Голерканах.

Обратите внимание! За минувшие сутки в России зафиксировали 6 852 новых больных на коронавирус. От начала пандемии в РФ выявили 627 646 больных COVID-19. В общем, от болезни умерли уже 8969 людей.