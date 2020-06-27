Допраздновался: после парада в Москве у министра обороны Сербии обнаружили COVID-19
У министра обороны Сербии Александара Вулина 26 июня обнаружили коронавирус. Он недавно вернулся с парада в Москве. Вместе с ним на параде был и президент Сербии Александар Вучич.
Глава Минобороны Сербии принял участие в праздновании победы во Второй мировой войне в Москве. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.
К теме Кто приехал к Путину на парад в Москве из мировых лидеров: список
Что известно о состоянии здоровья Вулина
- В Минобороны Сербии говорят, что министра протестовали сразу после того, как один из госсекретарей был госпитализирован после положительного теста на коронавирус.
- В министерстве утверждают, что Вулин чувствует себя хорошо. У него нет симптомов COVID-19, он сейчас находится в самоизоляции.
- Министр продолжает выполнять свои обязанности, следуя рекомендациям во время самоизоляции.
Александар Вулин заразился коронавирусом / Фото TVmost.info
Что известно о параде в Москве 24 июня и кто там присутствовал
На военный парад 24 июня по случаю окончания Второй мировой войны до Владимира Путина приехали далеко не все приглашенные иностранные лидеры. В частности, премьер-министры Армении, Японии, Хорватии и президент Азербайджана отказались от участия в параде в Москве из-за ситуации с коронавирусом.
Кто из мировых лидеров был на параде в Москве:
- Александр Лукашенко – президент Беларуси;
- Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;
- Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;
- Вэй Фенхе – министр обороны Китая;
- Игорь Додон – президент Молдовы;
- Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;
- Александар Вучич – президент Сербии;
- Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из трех глав государства);
- Шавкат Мирзиеев-президент Узбекистана;
- Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.
Отметим, что после приезда с парада в Москве президент Молдовы Игорь Додон тоже решил самоизолироваться в своей резиденции в Голерканах.