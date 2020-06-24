Кто приехал к Путину на парад в Москве из мировых лидеров: список
На военный парад 24 июня по случаю окончания Второй мировой войны к Владимиру Путину приехали далеко не все приглашенные иностранные лидеры. Заметим, что нет там, в частности, украинского президента Владимира Зеленского, который не получал приглашения.
Премьер-министры Армении, Японии, Хорватии и президент Азербайджана отказались от участия в параде в Москве из-за ситуации с коронавирусом, сообщает 24 канал.
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Кто прибыл на парад в Москве
- Александр Лукашенко – президент Беларуси;
- Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;
- Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;
- Вэй Фенхе – министр обороны Китая;
- Игорь Додон – президент Молдовы;
- Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;
- Александар Вучич – президент Сербии;
- Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из троих глав государства);
- Шавкат Мирзиеев – президент Узбекистана;
- Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.
Участие в параде также принимают лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии – оккупированных территорий Грузии. Главарей российских боевиков на Донбассе почему-то не пригласили.
Следует также заметить, что большинство из выше указанных лидеров прибыли на парад не сами. С ними приехали десятки военных из их стран. Они тоже участвовали в параде.
Восточные лидеры на параде в Москве / скриншот из видео
Почему парад в Москве проводят именно 24 июня
Парад, который должен был состояться 9 мая, перенесли на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса. Однако до сих пор до конца не понятно, почему парад решили провести именно в конце июня. Песков ранее сказал, что соответствующему решению Путина предшествовал "глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом". Однако, возможно, что это было сделано для того, чтобы успеть к дате голосования за поправки к Конституции РФ.