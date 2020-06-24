На военный парад 24 июня по случаю окончания Второй мировой войны к Владимиру Путину приехали далеко не все приглашенные иностранные лидеры. Заметим, что нет там, в частности, украинского президента Владимира Зеленского, который не получал приглашения.

Премьер-министры Армении, Японии, Хорватии и президент Азербайджана отказались от участия в параде в Москве из-за ситуации с коронавирусом, сообщает 24 канал.

Смотрите фото и видео Путин несмотря на пандемию COVID-19 проводит парад в Москве

Кто прибыл на парад в Москве

Александр Лукашенко – президент Беларуси;

Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;

Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;

Вэй Фенхе – министр обороны Китая;

Игорь Додон – президент Молдовы;

Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;

Александар Вучич – президент Сербии;

Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из троих глав государства);

Шавкат Мирзиеев – президент Узбекистана;

Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.

Участие в параде также принимают лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии – оккупированных территорий Грузии. Главарей российских боевиков на Донбассе почему-то не пригласили.

Следует также заметить, что большинство из выше указанных лидеров прибыли на парад не сами. С ними приехали десятки военных из их стран. Они тоже участвовали в параде.



Восточные лидеры на параде в Москве / скриншот из видео

Почему парад в Москве проводят именно 24 июня

Парад, который должен был состояться 9 мая, перенесли на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса. Однако до сих пор до конца не понятно, почему парад решили провести именно в конце июня. Песков ранее сказал, что соответствующему решению Путина предшествовал "глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом". Однако, возможно, что это было сделано для того, чтобы успеть к дате голосования за поправки к Конституции РФ.