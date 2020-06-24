На військовий парад 24 червня з нагоди закінчення Другої світової війни до Володимира Путіна приїхали далеко не всі запрошені іноземні лідери. Зауважимо, що немає там зокрема українського президента Володимира Зеленського, який не отримував запрошення.

Прем'єр-міністри Вірменії, Японії, Хорватії і президент Азербайджану відмовилися від участі в параді в Москві через ситуацію з коронавірусом, повідомляє 24 канал.

Дивіться фото і відео Путін попри пандемію COVID-19 проводить парад у Москві

Хто прибув на парад у Москві:

Олександр Лукашенко – президент Білорусі;

Закір Гасанов – міністр оборони Азербайджану;

Раджнатх Сінгх – міністр оборони Індії;

Вей Фенхе – міністр оборони Китаю;

Ігор Додон – президент Молдови;

Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;

Александар Вучич – президент Сербії;

Мілорад Додік – сербський член президії Боснії і Герцеговини (один з трьох глав держави);

Шавкат Мірзійоєв – президент Узбекистану;

Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.

Участь у параді також беруть невизнані ватажки невизнаних Південної Осетії й Абхазії – окупованих територій Грузії. Ватажків російських бойовиків на Донбасі чомусь не запросили.

Слід також зауважити, що більшість з вище зазначених лідерів прибули на парад не самі. З ними приїхали десятки військових з їхніх країн. Вони також брали участь у параді.



Східні лідери на параді в Москві / скриншот з відео

Чому парад у Москві проводять саме 24 червня

Парад, який мав відбутися 9 травня, перенесли на пізнішу дату у зв’язку з пандемією коронавірусу. Проте досі до кінця не зрозуміло, чому парад вирішили провести саме в кінці червня. Пєсков раніше сказав, що відповідному рішенню Путіна передував "глибокий і заснований на наукових висновках, на висновках фахівців, аналіз всієї епідеміологічної ситуації в Російській Федерації в цілому". Однак, можливо, що це було зроблено для того, щоб встигнути до дати голосування за поправки до Конституції РФ.