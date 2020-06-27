У міністра оборони Сербії Александара Вуліна 26 червня виявили коронавірус. Він нещодавно повернувся з параду в Москві. Разом з ним на параді був і президент Сербії Александар Вучич.

Глава Міноборони Сербії взяв участь у святкуванні перемоги в Другій світовій війні у Москві. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

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Що відомо про стан здоров'я Вуліна

В Міноборони Сербії кажуть, що міністра протестували відразу після того, як один з держсекретарів був госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус.

У міністерстві стверджують, що Вулін почуває себе добре. У нього немає симптомів COVID-19, він наразі перебуває в самоізоляції.

Міністр продовжує виконувати свої обов'язки, дотримуючись рекомендацій під час самоізоляції.



Александар Вулін заразився коронавірусом / Фото TVmost.info

Що відомо про парад у Москві 24 червня і хто там був присутній

На військовий парад 24 червня з нагоди закінчення Другої світової війни до Володимира Путіна приїхали далеко не всі запрошені іноземні лідери. Зокрема, прем'єр-міністри Вірменії, Японії, Хорватії і президент Азербайджану відмовилися від участі в параді в Москві через ситуацію з коронавірусом.

Хто зі світових лідерів був на параді в Москві:

Олександр Лукашенко – президент Білорусі;

Закір Гасанов – міністр оборони Азербайджану;

Раджнатх Сінгх – міністр оборони Індії;

Вей Фенхе – міністр оборони Китаю;

Ігор Додон – президент Молдови;

Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;

Александар Вучич – президент Сербії;

Мілорад Додік – сербський член президії Боснії і Герцеговини (один з трьох глав держави);

Шавкат Мірзійоєв – президент Узбекистану;

Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.

Відзначимо, що після приїзду з параду в Москві президент Молдови Ігор Додон теж вирішив самоізолюватися в своїй резиденції в Голерканах.

Зверніть увагу! Впродовж минулої доби в Росії зафіксували 6 852 нових хворих на коронавірус. Від початку пандемії у РФ виявили 627 646 хворих на COVID-19. Загалом від хвороби померли вже 8969 людей.