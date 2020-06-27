Досвяткувався: після параду в Москві в міністра оборони Сербії виявили COVID-19
У міністра оборони Сербії Александара Вуліна 26 червня виявили коронавірус. Він нещодавно повернувся з параду в Москві. Разом з ним на параді був і президент Сербії Александар Вучич.
Глава Міноборони Сербії взяв участь у святкуванні перемоги в Другій світовій війні у Москві. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.
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Що відомо про стан здоров'я Вуліна
- В Міноборони Сербії кажуть, що міністра протестували відразу після того, як один з держсекретарів був госпіталізований після позитивного тесту на коронавірус.
- У міністерстві стверджують, що Вулін почуває себе добре. У нього немає симптомів COVID-19, він наразі перебуває в самоізоляції.
- Міністр продовжує виконувати свої обов'язки, дотримуючись рекомендацій під час самоізоляції.
Александар Вулін заразився коронавірусом / Фото TVmost.info
Що відомо про парад у Москві 24 червня і хто там був присутній
На військовий парад 24 червня з нагоди закінчення Другої світової війни до Володимира Путіна приїхали далеко не всі запрошені іноземні лідери. Зокрема, прем'єр-міністри Вірменії, Японії, Хорватії і президент Азербайджану відмовилися від участі в параді в Москві через ситуацію з коронавірусом.
Хто зі світових лідерів був на параді в Москві:
- Олександр Лукашенко – президент Білорусі;
- Закір Гасанов – міністр оборони Азербайджану;
- Раджнатх Сінгх – міністр оборони Індії;
- Вей Фенхе – міністр оборони Китаю;
- Ігор Додон – президент Молдови;
- Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;
- Александар Вучич – президент Сербії;
- Мілорад Додік – сербський член президії Боснії і Герцеговини (один з трьох глав держави);
- Шавкат Мірзійоєв – президент Узбекистану;
- Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.
Відзначимо, що після приїзду з параду в Москві президент Молдови Ігор Додон теж вирішив самоізолюватися в своїй резиденції в Голерканах.