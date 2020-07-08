У Сербії штурмували парламент через введення комендантської години: відео, фото
Влада Сербії 7 липня оголосила про введення комендантської години через погіршення епідемситуації з коронавірусом у країні. Посилення карантину викликало шквал обурення і масові заворушення.
Через рішення президента Сербії Александара Вучича вулиці Белграда заполонили протестувальники. Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Що відомо про спробу захоплення парламенту
Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці вийшли тисячі людей. Мітингувальники вимагали відставки президента.
Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент. Для розгону людей сербські силовики застосували сльозогінний газ.
Демонстранти спалили кілька автомобілів поліції.
Спроба штурму парламенту Сербії / Фото N1
Дивіться відео спроби штурму сербського парламенту:
Яка ситуація в Сербії з коронавірусом
- Епідемситуація в Сербії почала погіршуватися після проведення парламентських виборів, на яких перемогла пропрезидентська партія Вучича. У вівторок, 7 липня, у країні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 – 13 людей.
- Понад 80% хворих на коронавірус у Сербії зафіксовано у Белграді.
- Нещодавно коронавірус діагностували у міністра оборони та спікера парламенту Сербії.