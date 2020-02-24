19:20
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Из-за "российского Крыма" на ярмарке в МИД Украины был вызван посол Сербии

      - Читати новину українською
      В МИД Украины был вызван посол Сербии / pravda.com.ua

      В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Сербии Ацу Йованович. Причина – размещение на российском стенде на ярмарке в Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым".

      Об инциденте и реакции на него МИД информирует пресс-служба ведомства.

      Читайте также: Украинские пограничники снова завернули российских пропагандистов: детали

      24 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Сербии в Украине Ацу Йовановича,
      – говорится в сообщении.

      Дипломата вызвали после того, как на туристической ярмарке в Белграде на стенде России разместили символику так называемой "Республики Крым".

      В ведомстве сделали послу замечание, подчеркнув недопустимость признавать на международном уровне аннексию Крыма Россией. Дипломата также предостерегли от повторения подобных инцидентов в будущем.

      "Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", – добавили в МИД.

      Обратите внимание! В декабре 2019 года представители оккупационной администрации Крыма осуществили визит в Белград. На встрече с сербскими депутатами парламента колаборантка Поклонская убеждала, что "Крым и Севастополь – действительно Россия". После этого министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Сербия Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Как СБУ мститься тем, кто лишил их нелегального зароботка: подробности
      Сергій Лещенко
      сегодня , 19:00 С любовью из Праги, или Еще одна неудача России
      СерпомПо
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 18:30 Страшный дефолт и проблемы с выполнением бюджета: о чем вопят те, кто не любит МВФ
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук