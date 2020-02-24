Из-за "российского Крыма" на ярмарке в МИД Украины был вызван посол Сербии

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Сербии Ацу Йованович. Причина – размещение на российском стенде на ярмарке в Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым".

Об инциденте и реакции на него МИД информирует пресс-служба ведомства.

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24 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Сербии в Украине Ацу Йовановича,

– говорится в сообщении.

Дипломата вызвали после того, как на туристической ярмарке в Белграде на стенде России разместили символику так называемой "Республики Крым".

В ведомстве сделали послу замечание, подчеркнув недопустимость признавать на международном уровне аннексию Крыма Россией. Дипломата также предостерегли от повторения подобных инцидентов в будущем.

"Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", – добавили в МИД.

Обратите внимание! В декабре 2019 года представители оккупационной администрации Крыма осуществили визит в Белград. На встрече с сербскими депутатами парламента колаборантка Поклонская убеждала, что "Крым и Севастополь – действительно Россия". После этого министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины".