Через "російський Крим" на ярмарку до МЗС України викликали посла Сербії

До Міністерства закордонних справ України викликали посла Сербії Ацу Йовановича. Причина – розміщення на російському стенді на ярмарку в Белграді назви та символіки так званої "Республіки Крим".

Про інцидент та реакцію на нього МЗС інформує пресслужба відомства.

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24 лютого 2020 року до Міністерства закордонних справ України запросили посла Сербії в Україні Ацу Йовановича,

– йдеться в повідомлення.

Дипломата викликали після того, як на туристичному ярмарку в Белграді на стенді Росії розмістили символіку так званої "Республіки Крим".

У відомстві зробили послу зауваження, наголосивши на неприпустимості визнавати на міжнародному рівні анексію Криму Росією. Дипломата також застерегли від повторення схожих інцидентів у майбутньому.

"Посол Сербії визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії", – додали у МЗС.

Зверніть увагу! У грудні 2019 року представники окупаційної адміністрації Криму здійснили візит до Белграда. На зустрічі з сербськими депутатами парламенту колаборантка Поклонська переконувала, що "Крим і Севастополь – справді Росія". Після цього міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що "Сербія поважає територіальну цілісність України".