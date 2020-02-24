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      Через "російський Крим" на ярмарку до МЗС України викликали посла Сербії

      - Читать новость на русском
      До МЗС України викликали посла Сербії / pravda.com.ua

      До Міністерства закордонних справ України викликали посла Сербії Ацу Йовановича. Причина – розміщення на російському стенді на ярмарку в Белграді назви та символіки так званої "Республіки Крим".

      Про інцидент та реакцію на нього МЗС інформує пресслужба відомства.

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      24 лютого 2020 року до Міністерства закордонних справ України запросили посла Сербії в Україні Ацу Йовановича,
      – йдеться в повідомлення.

      Дипломата викликали після того, як на туристичному ярмарку в Белграді на стенді Росії розмістили символіку так званої "Республіки Крим".

      У відомстві зробили послу зауваження, наголосивши на неприпустимості визнавати на міжнародному рівні анексію Криму Росією. Дипломата також застерегли від повторення схожих інцидентів у майбутньому.

      "Посол Сербії визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії", – додали у МЗС.

      Зверніть увагу! У грудні 2019 року представники окупаційної адміністрації Криму здійснили візит до Белграда. На зустрічі з сербськими депутатами парламенту колаборантка Поклонська переконувала, що "Крим і Севастополь – справді Росія". Після цього міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що "Сербія поважає територіальну цілісність України".

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Сербія Анексія Криму Новини Криму МЗС України
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