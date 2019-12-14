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      Сербія прокоментувала скандальний візит "представників Криму" до Белграда

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      Івіца Дачич – керівник МЗС Сербії / msp.gov.rs

      На протест МЗС України щодо візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда 13 грудня відреагував міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. Він заявив, що "Сербія поважає територіальну цілісність України".

      Про реакцію уряду Сербії на візит "представників Криму" до Белграда повідомило "Радіо Свобода".

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      Сербія поважає територіальну цілісність України. Тому ніхто з представників виконавчої влади не зустрічався з "делегацією Криму",
      – сказав керівник МЗС Сербії Івіца Дачич.

      Урядовець додав, що з "політичними діячами" з анексованого Росією Криму зустрічалися в Белграді у приміщенні парламенту Сербії лише представники двох опозиційних партій.

      Про який скандал між Україною та Сербією мовиться

      • З 4 по 7 грудня Сербію відвідували "представники Криму", серед яких – заступниця голови комітету із закордонних справ Держдуми РФ і колишній російський "прокурор Криму" Наталія Поклонська, а також заступник голови російського окупаційного уряду в Криму Георгій Мурадов.
      • 6 грудня російська колаборантка Поклонська на зустрічі з сербськими депутатами парламенту переконувала, що "Крим і Севастополь – справді Росія".
      • 11 грудня МЗС України надіслало до Сербії ноту протесту через "візит представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда".

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      13 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Сербія Анексія Криму Новини Криму МЗС України
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