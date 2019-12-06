Скандальна Поклонська у парламенті Сербії заявила, що Крим – це Росія

Російська колаборантка з Криму прибула до Сербії на запрошення ультранаціоналістичної опозиційної партії "Двері". Разом із нею поїхав заступник голови російського "уряду" окупованого Криму Георгій Мурадов. У сербському парламенті вони розповідали що Крим російський.

Так, колаборанти подарували сербам прапор Криму, а Поклонська заявила, що "Крим і Севастополь справді Росія". Про це інформують "Крим. Реалії".

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Своєю чергою, представник окупаційної влади півострова Мурадов заявив, що 6 грудня в Російському домі в Белграді відбудеться "перша міжнародна конференція про визнання права народу Криму повернутися в лоно батьківщини Росії".

Лідер партії "Двері" відзначив, що зустріч стала новим витком для успішного співробітництва з представниками "Республіки Крим". Він також анонсував участь своєї парті у кількох конференціях в Криму наступного року.

З Поклонською й Мурадовим в будинку парламенту Сербії зустрівся також лідер ультранаціоналістичної Радикальної партії Воїслав Шешель, якого Міжнародний суд для колишньої Югославії засудив за скоєння воєнних злочинів. Шешель заявив, що Крим "стара російська земля".

Що відомо про Наталію Поклонську?Колаборантка, яка після анексії Криму перейшла на бік Росії. З 2014 по 2016 роки працювала прокурором окупованого півострова. На цю посаду її призначив президент РФ Володимир Путін. В Україні Поклонська оголошена у розшук за статтею "дії, початі з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".



Поклонська відома також своєю нездоровою любов’ю до російського імператора Миколи II.



З 2016 року – депутатка російської Держдуми від партії "Єдина Росія".

Як відреагувала владна верхівка Сербії

Сербські урядовці досі не прокоментували заяв Поклонської й Мурадова та сербських політиків, які з ними зустрічалися.

Що кажуть в Україні

Посол України в Сербії Олександр Александрович засудив візит. Він висловив сподівання, що ніхто з сербських урядовців не зустрінеться з Поклонською й Мурадовим.

Посол також наголосив, що "Сербія не визнає анексії Криму, так само як Україна не визнає Косова".

Зверніть увагу! Останнім часом Росія активно впихає до складу своїх делегацій на різноманітних міжнародних майданчиках кримських колаборантів. Зокрема, російський "представник Криму" Руслан Бальбек брав участь у форумі ООН з питань нацменшин. А у жовтні на зустріч із президентом Туреччини Ердоганом до складу російської делегації включили "кримських представників".