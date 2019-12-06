Скандальная Поклонская в парламенте Сербии заявила, что Крым – это Россия

Российская коллаборационистка из Крыма прибыла в Сербию по приглашению ультранационалистической оппозиционной партии "Двери". Вместе с ней поехал заместитель председателя российского "правительства" оккупированного Крыма Георгий Мурадов. В сербском парламенте они рассказывали, что Крым российский.

Так, коллаборанты подарили сербам флаг Крыма, а Поклонская заявила, что "Крым и Севастополь – Россия". Об этом информируют "Крым. Реалии".

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В свою очередь, представитель оккупационной власти полуострова Мурадов заявил, что 6 декабря в Русском доме в Белграде состоится "первая международная конференция о признание права народа Крыма вернуться в лоно родины России".

Лидер партии "Двери" отметил, что встреча стала новым витком для успешного сотрудничества с представителями "Республики Крым". Он также анонсировал участие своей партии в нескольких конференциях в Крыму в следующем году.

С Поклонской и Мурадовым в доме парламента Сербии встретился также лидер ультранационалистической Радикальной партии Воислав Шешель, которого Международный суд для бывшей Югославии осудил за совершение военных преступлений. Шешель заявил, что Крым – "старая русская земля".

Что известно о Наталье Поклонской?Коллаборационистка, которая после аннексии Крыма перешла на сторону России. С 2014 по 2016 годы работала прокурором оккупированного полуострова. На эту должность ее назначил президент РФ Владимир Путин. В Украине Поклонская объявлена в розыск по статье "действия, предпринятые с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти".



Поклонская известна также своей нездоровой любовью к российскому императору Николаю II.



С 2016 года – депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия".

Как отреагировала властная верхушка Сербии

Сербские чиновники до сих пор не прокомментировали заявлений Поклонской и Мурадова и сербских политиков, которые с ними встречались.

Что говорят в Украине

Посол Украины в Сербии Александр Александрович осудил визит. Он выразил надежду, что никто из сербских чиновников не встретится с Поклонской и Мурадовым.

Посол также отметил, что "Сербия не признает аннексии Крыма, так же как Украина не признает Косова".

Обратите внимание! В последнее время Россия активно впихивает в состав своих делегаций на различных международных площадках крымских коллаборантов. В частности, российский "представитель Крыма" Руслан Бальбек участвовал в форуме ООН по вопросам нацменьшинств. А в октябре на встречу с президентом Турции Эрдоганом в состав российской делегации включили "крымских представителей".