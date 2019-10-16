Анкара не узгоджувала список гостей, які приїхали з Росії до Туреччини. І тому так вийшло – цілком випадково, – що президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав "представників Криму" рукостисканням.

Про це розповіла речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі програми "Нині вже" на Hromadske. За її словами, українське МЗС одразу після інциденту запросило посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере до розмови.

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«Сьогодні ми мали дуже відверту розмову: що це був за захід і яким чином сталося так, що ці сумнозвісні "депутати" потрапили до списку учасників форуму. Посол чітко зазначив, що мовиться про випадковість, а не цілеспрямовану акцію", – сказала Зеленко.

Посол Туреччини уточнив, що їхнє МЗС не брало участі в узгодженні списків учасників форуму. Тим часом російські ЗМІ активно розповідали про нібито окрему зустріч "представників Криму" з Ердоганом. Насправді це був лише протокольний захід: Ердоган привітав усіх учасників форуму.

Тож це фактично випадковість, що "в церемонії рукостискання взяли участь і ті двоє "депутатів", – пояснила Зеленко.

Туреччина запевнила, що незмінно підтримує Україну в її територіальній цілісності та захисті державного суверенітету. Про жодне визнання анексії Криму не може й бути мови.

Що це за скандал з Ердоганом і "кримськими депутатами"?11 жовтня у Туреччині почалася III Конференція спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії. Участь брали делегації 5 держав – Афганістану, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.



13 жовтня стало відомо (похвалилися російські ЗМІ) про зустріч президента Туреччина Реджепа Ердогана з російською парламентською делегацією, у складі якої були "депутати" Держдуми від анексованого Криму – Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.



Україна з цього приводу надіслала до Туреччини ноту протесту.