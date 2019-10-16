Эрдоган пожал руки "крымским депутатам" случайно, – МИД

Анкара не согласовывала список гостей, которые приехали из России в Турцию. И поэтому так получилось – совершенно случайно, – что президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал "представителей Крыма" рукопожатием.

Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире программы "Нині вже" на Hromadske. По ее словам, украинский МИД сразу после инцидента пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера к разговору.

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"Сегодня у нас был очень откровенный разговор: что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников форума. Посол четко отметил, что говорится о случайности, а не о целенаправленной акции", – сказала Зеленко.

Посол Турции уточнил, что их МИД не участвовало в составлении списков участников форума. Между тем российские СМИ активно рассказывали о якобы отдельной встрече "представителей Крыма" с Эрдоганом. На самом деле это было лишь протокольное мероприятие: Эрдоган приветствовал всех участников форума.

Потому это фактически случайность, что "в церемонии рукопожатия приняли участие и те двое "депутатов", – пояснила Зеленко.

Турция заверила, что неизменно поддерживает Украину в ее территориальной целостности и защите государственного суверенитета. Ни о каком признании аннексии Крыма не может быть и речи.

Что это за скандал с Эрдоганом и "крымскими депутатами"? 11 октября во Турции началась III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Участвовали делегации 5 государств – Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции.



13 октября стало известно (похвастались российские СМИ) о встрече президента Турция Реджепа Эрдогана с российской парламентской делегацией, в составе которой были "депутаты" Госдумы от аннексированного Крыму – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.



Украина по этому поводу направила Турции ноту протеста.