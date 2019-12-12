Чому Україну все частіше зображують без Криму

Україна бореться за повернення анексованого Криму вже понад 5 років. Утім, на офіційному сайті державного реєстру виборців написали, що Автономна республіка Крим – це Росія.

Потім вони почали запевняти, що дільниці на мапі усі прописані як територія України і українською, а от мапа-підложка використана з сайту Open Street maps – і за її дані вони не відповідають.

Читайте також: The Guardian написало про "протести крайніх правих" у Києві, але потім змінило заголовок: фото

"Центральна виборча комісія тут ні при чому. Ми використовували цей ресурс, тому що там були більш якісніші карти. Зараз ми вже підставили замість цієї підложки Google Maps. Там показує це українською мовою. Із того, що ми малюємо на мапі, це наші дільниці", – заявив керівник служби розпорядника Держреєстру виборців Олександр Стельмах.

Дивіться відео: На сайті Держреєстр виборців з'явилася карта з російським Кримом

І подібне трапляється вже не вперше. За таке вибачався й UA:ПЕРШИЙ. Мовляв, режисер монтажу випадково вимкнув елемент Криму.

Карта України без Криму на телебаченні

Схоже відео крутили і в аеропорту Бориспіль, надкушену мапу зафіксували на шкільному щоденнику, і на урочистих плакатах, в українських газетах і навіть на дитячих іграшках.

Дитячий щоденник без Криму

Певні компанії, які презентують Крим українським чи російським, це може бути їх позиція внутрішня, яку вони показують споживачам. А може бути помилками чи недоліками деяких відділів. Люди, коли чують таку інформацію, починають у неї вірити,

– заявила медіапсихолог Юлія Чаплінська.

Боротьба за Крим триває не тільки з окупантом, але й іноземними партнерами. Жодна країна світу офіційно не визнала півострів російським.

Утім, на ролику португальського каналу Україна зображена без кримського півострова. Так оконфузилися і The Economist, і New York Times, і USA Today і ще безліч авторитетних видань.

Скріншот зі статті The New York Times

Викликом це стало і для бізнесменів. Корпорації Google і Apple тримали оборону перед російським законодавством – ті штрафували за, так би мовити, неправильні мапи. А тепер у Google Крим виключно для Росії став російським. Так викрутилась і Apple. А от для світу півострів у додатках – нейтральна пляма на мапі.

Світ зараз спантеличений. Вони хочуть виробити якусь політику, на основі чого і як показувати. Або як спірну територію, тоді у них виникають проблеми з російським законодавством, бо Росія вважає, що це їхня. Або бути в ситуації, коли вони не показують нічого, тоді Україна робить висновки, що некоректно,

– заявив політолог Олег Рибачук.

У боротьбу вступає світова громадськість і українські дипломати.

"Одразу звертаємось до тих чи інших суб'єктів – чи це підприємство, чи це видавництво, чи це ЗМІ. Це не лише питання прикрої помилки на мапі чи у статті – це питання репутації і питання відданності тим принципам, на яких грунтується міжнародне спілкування", – пояснила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Цікаво! Рішення Венеціанської комісії та подання Бужанського: як захистити українську мову

Міністерство звернулось і до корпорації Apple – ті мають провести аудит. Важливо у таких випадках одразу звертатися за поясненнями, на цьому наполягають усі фахівці. Адже у той момент, коли ми перестанемо боротися проти спотворення мапи України, ми програємо.