Почему Украину все чаще изображают без Крыма

Украина борется за возвращение аннексированного Крыма уже больше 5 лет. Впрочем, на официальном сайте государственного реестра избирателей написали, что Автономная республика Крым – это Россия.

Потом они начали уверять, что участки на карте все прописаны как территория Украины и на украинском, а вот карта-подложка использована с сайта Open Street maps – и за ее данные они не отвечают.

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"Центральная избирательная комиссия здесь ни при чем. Мы использовали этот ресурс, потому что там были более качественные карты. Сейчас мы уже подставили вместо этой подложки Google Maps. Там показывает это на украинском языке. Из того, что мы рисуем на карте, это наши участки", – заявил руководитель службы-распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах.

Смотрите видео: На сайте Госреестра избирателей появилась карта с российским Крымом

И подобное случается уже не впервые. За такое извинялся и UA:ПЕРВЫЙ. Мол, режиссер монтажа случайно выключил элемент Крыма.



Карта Украины без Крыма на телевидении

Похожее видео крутили и в аэропорту Борисполь, надкушенную карту зафиксировали на школьном дневнике, и на торжественных плакатах, в украинских газетах, и даже на детских игрушках.



Детский дневник без Крыма

Определенные компании, которые презентуют Крым украинским или российским, это может быть их позиция внутренняя, которую они показывают потребителям. А может быть ошибками или недостатками некоторых отделов. Люди, когда слышат такую информацию, начинают в нее верить,

– заявила медиапсихолог Юлия Чаплинская.

Борьба за Крым продолжается не только с оккупантом, но и с иностранными партнерами. Ни одна страна мира официально не признала полуостров российским.

Впрочем, на ролике португальского канала Украина изображена без крымского полуострова. Так оконфузились и The Economist, и New York Times, и USA Today, и еще множество авторитетных изданий.



Скриншот из статьи The New York Times

Вызовом это стало и для бизнесменов. Корпорации Google и Apple держали оборону перед российским законодательством – те штрафовали за, так сказать, неправильные карты. А теперь в Google Крым исключительно для России стал российским. Так выкрутилась и Apple. А вот для мира полуостров в приложениях – нейтральное пятно на карте.

Мир сейчас озадачен. Они хотят выработать какую-то политику, на основе чего и как показывать. Или как спорную территорию, тогда у них возникают проблемы с российским законодательством, потому что Россия считает, что это их. Или быть в ситуации, когда они не показывают ничего, тогда Украина делает выводы, что некорректно,

– заявил политолог Олег Рыбачук.

В борьбу вступает мировая общественность и украинские дипломаты.

"Сразу обращаемся к тем или иным субъектам – предприятие ли это, или это издательство, или это СМИ. Это не только вопрос досадной ошибки на карте или в статье – это вопрос репутации и вопрос преданности тем принципам, на которых основывается международное общение", – пояснила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

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Министерство обратилось и к корпорации Apple – те должны провести аудит. Важно в таких случаях сразу обращаться за объяснениями, на этом настаивают все специалисты. Ведь в тот момент, когда мы перестанем бороться против искажения карты Украины, мы проиграем.