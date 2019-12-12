Решение Венецианской комиссии и представление Бужанского: как защитить украинский язык
Языковой закон Украины снова в центре внимания. После выводов Венецианской комиссии, один из нардепов подал в Раду законопроект, которым хочет отменить действующий документ. Мол, он нарушает права нацменьшинств.
Статья 10 Конституции Украины определяет единый государственный язык – украинский. Закон, который обеспечивает его функционирование, приняли полгода назад. Интересно, что больше всего обеспокоены языковой ситуацией в Украине не сами украинцы, а наши соседи.
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"Очевидно, хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, а и по всей Украине, пользовалось равными демократическими правами", – заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.
С другой стороны Венгрия, которая сначала была недовольна языковой статьей в законе об образовании, теперь недовольна и самим языковым законом. Мол, Украина нарушает права закарпатских венгров. Именно поэтому Будапешт и блокирует отношения Украины с НАТО.
Украинский язык всегда нуждается в защите
Определенная критика, хоть и далеко не такая резкая – прозвучала в заключении Венецианской комиссии. Эксперты советуют Киеву пересмотреть текст документа, в частности – привлечь к обсуждению все заинтересованные стороны, а еще отменить санкции за намеренное искажение украинского.
Она хотела бы получить дополнительное обоснование, почему в Украине, например, есть такой раздел, как языки коренных народов, языки европейских стран и другие языки нацменьшинств,
– пояснил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Кроме того, Венецианская комиссия рекомендует принять закон о нацменьшинствах. В правительстве говорят, хотя выводы комиссии и не являются обязательными для внедрения – их учтут.
Действительно есть пожелания, рекомендации Венецианской комиссии. Украина, как правовое государство, будет к ним в определенной мере прислушиваться в дальнейшей законотворческой работе. В частности, готовится закон о нацменьшинствах,
– заявила уполномоченная по вопросам защиты государственного языка Татьяна Монахова.
Тем же временем нашлись критики языкового закона и внутри страны. "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект о признании его недействительным.
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Инициативу Бужанского жестко критикуют в обществе. И предупреждают, если парламент поддержит идею, это вызовет решительное сопротивление украинских граждан.
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