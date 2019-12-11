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      Убийство за язык активиста Мирошниченко: суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых

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      Донецкий апелляционный суд в Бахмуте пересмотрел меру пресечения предполагаемому нападающему на активиста и волонтера Артема Мирошниченко – 16-летнему Николаю Барабашу. Слушание этого дела состоялось 11 декабря.

      Суд его арестовал до 29 января 2020 года. Альтернативы в виде залога не предусмотрено, передает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

      Обратите внимание! На Донбассе попрощались с активистом Артемом Мирошниченко, избитым за украинский язык: фото

      Таким образом, Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области. Последний отпустил Барабаша под круглосуточный домашний арест.

      Как сообщает Бахмутское "Свободное радио", заседание по изменению меры пресечения Барабашу началось с задержкой, поскольку подозреваемому искали другого адвоката – предыдущий вроде как заболел. Рассматривали дело в закрытом режиме.

      Добавим, что 7 декабря Артемовский городской суд отправил на 2 месяца в СИЗО другого фигуранта этого дела – 17-летнего Александра Баришка. Итак, двое возможных нападающих сейчас находятся под стражей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украинский язык Полиция языковый вопрос Судьи Новости Донецка
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