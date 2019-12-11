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      Вбивство за мову активіста Мирошниченка: суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних

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      Донецький апеляційний суд у Бахмуті переглянув запобіжний захід імовірному нападнику на активіста та волонтера Артема Мирошниченка – 16-річному Миколі Барабашу. Слухання цієї справи відбулося 11 грудня.

      Суд його заарештував до 29 січня 2020 року. Після закінчення цього терміну запобіжний захід можуть продовжити. Альтернативи у вигляді застави не передбачено, передає пресслужба Нацполіції Донеччини.

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      Таким чином, Донецький апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду Донеччини. Останній відпустив Барабаша під цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. 

      Як повідомляє бахмутське "Вільне радіо", засідання щодо зміни запобіжного заходу Барабашу почалося з затримкою, оскільки підозрюваному шукали іншого адвоката – попередній начебто захворів. Розглядали справу у закритому режимі.

      Цікаво, що напередодні Донецький апеляційний суд не зміг розглянути зміну запобіжного заходу для Барабаша. Річ у тім, що за півтори години до засідання до поліції надійшло повідомлення про анонімне мінування будівлі суду, тому розгляд справи вирішили перенести на 12-число.

      7 грудня Артемівський міськрайонний суд відправив на 2 місяці в СІЗО іншого фігуранта цієї справи – 17-річного Олександра Баришка. Отже, двоє імовірних нападників наразі перебувають під вартою без права внесення застави. 

      Новина доповнюється 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Українська мова Новини Донецька Судді мовне питання Поліція
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