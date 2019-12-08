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      На Донбасі попрощалися з активістом Артемом Мирошниченко, якого побили за українську мову: фото

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      У Бахмуті попрощалися з активістом Мирошниченком: чоловік помер після того, як його побили за українську мову / "Вільне радіо"

      У Бахмуті на Донеччині попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мирошниченком. Його двоє неповнолітніх побили за українську мову. Чоловік потрапив до лікарні, йому зробили операцію, але, на жаль, він помер. Поховають активіста у Ямполі, де лежать більшість його близьких родичів.

      Прощання з Мирошниченком відбулися уранці 8 грудня. З такої трагічної нагоди зібралися родичі, друзі та знайомі Артема, а також просто небайдужі люди. Загалом прийшли близько 200 людей. Дехто мав із собою прапори, передає бахмутське "Вільне радіо".

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      Прощання з Артемом Мирошниченком відбулося у районі Забахмутка – у дворі будинку, де жив активіст. Артема згадують як щирого скромного хлопця, завжди готового прийти на допомогу. Ніхто з рідні та друзів навіть не міг припустити, що втратять його так рано.

      У Бахмуті провели в останню путь активіста Артема Мирошниченка: його сильно побили за українську мову 

      За словами дружини брата загиблого, місцевої активістки Катерини Мирошниченко, Артем – одна з найдобріших людей, кого вона знала.

      "Він допомагав буквально всім: котика витягти, у шпиталі допомогти, у побутових речах. Є активісти, які щось доказують, а він нікому нічого агресивно не насаджував. Його побили нізащо, бо просто захотілося", – каже вона.

      Сергій Мирошниченко, брат Артема, додає, що загиблий був дуже щедрим до всіх, не шкодував нічого. Також старався на армію віддавати все.

      Він дуже хотів жити, дуже боровся за своє місто, щоб у місті було гарно, а не небезпечно. Щоб тротуари були хорошими, щоб світло горіло, щоб не били ліхтарі. Він допомагав військовим. Він весь час був у роботі, але ми недооцінювали це. Він дуже любив тварин, рятував їх. У нас захворіла кішка, і він навіть кредит взяв, щоб її вилікувати. Він навіть мух не вбивав, а відпускав їх у вікно,
      – пригадує Микола Мирошниченко, батько Артема. 

      Додамо, що Артем Мирошниченко був активістом і волонтером: плів маскувальні сітки, допомагав українським військовим грошима, приходив на більшість патріотичних акцій у Бахмуті.

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      "Він був одним із найактивніших членів волонтерського руху в нашому місті. Це була людина, яка любила життя, людина, яка любила Україну, своїх батьків", – згадує Артема полковник українського козацтва Станіслав Єрмолаєнко, з яким вони разом допомагали військовим на сході.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Українська мова мовне питання Битва за мови Втрати
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