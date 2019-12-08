На Донбассе простились с активистом Артемом Мирошниченко, избитым за украинский язык: фото

В Бахмуте Донецкой области простились с активистом и волонтером Артемом Мирошниченко. Его двое несовершеннолетних избили за украинский язык. Мужчина попал в больницу, ему сделали операцию, но, к сожалению, он умер. Похоронят активиста в Ямполе, где лежит большинство его близких родственников.

Прощание с Мирошниченко состоялось утром 8 декабря. По такому трагическому случаю собрались родственники, друзья и знакомые Артема, а также просто неравнодушные люди. Всего пришли около 200 человек. Кое-кто имел с собой флаги, передает бахмутское "Свободное радио".

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Прощание с Артемом Мирошниченко произошло в районе Забахмутка – во дворе дома, где жил активист. Артема вспоминают как искреннего скромного парня, всегда готового прийти на помощь. Никто из родни и друзей даже не мог предположить, что потеряют его так рано.

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По словам жены брата погибшего, местной активистки Екатерины Мирошниченко, Артем – один из самых добрых людей, кого она знала.

"Он помогал буквально всем: котика вытащить, в госпитале помочь, в бытовых вещах. Есть активисты, которые что-то доказывают, а он никому ничего агрессивно не насаждал. Его избили ни за что, потому что просто захотелось", – говорит она.

Сергей Мирошниченко, брат Артема, добавляет, что погибший был очень щедрым ко всем, не жалел ничего. Также старался на армию отдавать все.

Он очень хотел жить, очень боролся за свой город, чтобы в городе было красиво, а не опасно. Чтобы тротуары были хорошими, чтобы свет горел, чтобы не били фонари. Он помогал военным. Он все время был в работе, но мы недооценивали это. Он очень любил животных, спасал их. У нас заболела кошка, и он даже кредит взял, чтобы ее вылечить. Он даже мух не убивал, а отпускал их в окно,

– вспоминает Николай Мирошниченко, отец Артема.

Добавим, что Артем Мирошниченко был активистом и волонтером: плел маскировочные сетки, помогал украинским военным деньгами, приходил на большинство патриотических акций в Бахмуте.

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"Он был одним из самых активных членов волонтерского движения в нашем городе. Это был человек, который любил жизнь, человек, который любил Украину, своих родителей", – вспоминает Артема полковник украинского казачества Станислав Ермолаенко, с которым они вместе помогали военным на востоке.