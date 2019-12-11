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      Рішення Венеціанської комісії та подання Бужанського: як захистити українську мову

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      Мовний закон України знову в центрі уваги. Після висновків Венеціанської комісії, один із нардепів подав у Раду законопроект, яким хоче скасувати дію чинного документу. Мовляв, він порушує права нацменшин.

      Стаття 10 Конституції України визначає єдину державну мову – українську. Закон, який забезпечує її функціонування, ухвалили півроку тому. Цікаво, та найбільше занепокоєні мовною ситуацією в Україні не самі українці, а – наші сусіди.

      Читайте також: "Дискримінує" російськомовних: хто хоче скасувати закон про мову

      "Очевидно, хочемо, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні, користувалося рівними демократичними правами", – заявляв президент Російської Федерації Володимир Путін.

      З іншого боку Угорщина, яка спочатку була не задоволена мовною статтею в законі про освіту, тепер і самим мовним законом. Мовляв, Україна порушує права закарпатських угорців. Саме тому Будапешт і блокує відносини України з НАТО.

      венеціанська комісіяУкраїнська мова завжди потребує захисту

      Певна критика, хоч і далеко не така різка – прозвучала у висновку Венеціанської комісії. Експерти радять Києву переглянути текст документу, зокрема – долучити до обговорення всі зацікавлені сторони, а ще скасувати санкції за навмисне спотворення української.

      Вона хотіла б отримати додаткове обгрунтування, чому в Україні, наприклад, є такий поділ, як мови корінних народів, мови європейських країн та інші мови нацменшин,
      – пояснив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

      Крім того, Венеціанська комісія рекомендує ухвалити закон про нацменшини. В уряді кажуть, хоч висновки комісії і не є обов'язвовими для впровадження – їх врахують.

      Справді є побажання, рекомендації Венеціанської комісії. Україна як правова держава буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі. Зокрема, готуються закон про нацменшини,
      – заявила уповноважена з питань захисту державної мови Тетяна Монахова.

      Тим же часом знайшлися критики мовного закону й всередині країни. "Слуга народу" Максим Бужанський вніс у Верховну Раду законопроєкт про визнання його недійсним.

      Важливо! Вбивство за мову активіста Мирошниченка: суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних

      Ініціативу Бужанського жорстко критикують у суспільстві. Та попереджають, якщо парламент підтримає ідею, це викличе рішучий опір українських громадян.

      мовний закон

      Вбивство за мову активіста Мирошниченка: суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних
      11 грудня
      5960
      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України мовне питання Угорщина Україна – Росія Максим Бужанський
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