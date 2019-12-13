У Кремлі дали зухвалу пораду Зеленському, як правильно тиснути руку Путіну

У Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського про рукостисткання з Володимиром Путіним. Там радять українському президенту тиснути руку лідеру Росії-агресора без згадок про незаконно анексований Крим.

Що казав Зеленський про рукостискання з Путіним?

Український президент підтвердив, що подав руку главі Кремля на нормандському саміті. Це було перше рукостискання Зеленського і Путіна.

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Згодом глава держави наголосив, що готовий не один раз потиснути руку російському президенту, якщо він поверне Україні окуповані території та анексований Крим.

Якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, я готовий і десять разів потиснути руку Путіну. Якщо повернуть окупований Крим, а його обов'язково колись повернуть, – то й сто разів,

– наголосив Зеленський.

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Що відповіли у Кремлі?

Речник російського президента Дмитро Пєсков зухвало порадив Зеленському краще не підіймати тему Криму під час рукостискання Путіну, пише ТАСС.

Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не піднімаючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати мінські домовленості,

– заявив Пєсков.

Далі представник Кремля знову сказав, що "українці мають вирішити свій внутрішньоукраїнський конфлікт" на Сході, а Росія тут ні до чого.

Росія 5 років тому незаконно анексувала український Крим та розв'язала криваву війну на Донбасі. Усі ці роки агресор допомагає бойовикам, перекидає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль. За це проти Росії введені жорсткі економічні санкції ЄС та США.

Як пройшла перша зустріч Зеленського і Путіна?Президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін вперше зустрілися у Парижі 9 грудня в рамках нормандського саміту. Їх переговори тривали 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що вона пройшла "добре, по-діловому". Зеленський у свою чергу визнав, що з Путіним було складно домовлятися, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди. Місцями у них виникала й "потужна" та жорстка розмова.

Про що домовилась "нормандська четвірка"?

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу