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      В Кремле дали наглый совет Зеленскому, как правильно жать руку Путину

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      В Кремле нагло ответили на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным / Коллаж 24 каналу

      В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о рукопожатии с Владимиром Путиным. Там советуют украинскому президенту пожимать руку лидеру России-агрессора без упоминаний о незаконно аннексированном Крыме.

      Что говорил Зеленский о рукопожатии с Путиным?

      Украинский президент подтвердил, что подал руку главе Кремля на нормандском саммите. Это было первое рукопожатие Зеленского и Путина.

      Важно: Нормандская встреча: выдержал ли Зеленское испытание Путиным

      Впоследствии глава государства подчеркнул, что готов не один раз пожать руку российскому президенту, если он вернет Украине оккупированные территории и аннексированный Крым.

      Если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину. Если вернут оккупированный Крым, а его обязательно когда-нибудь вернут, – то и сто раз,
      – подчеркнул Зеленский.

      Интересно: Зеленский отреагировал на новую "Сребреницу" на Донбассе от Путина

      Что ответили в Кремле?

      Представитель российского президента Дмитрий Песков дерзко посоветовал Зеленскому лучше не поднимать тему Крыма во время рукопожатия Путину, пишет ТАСС.

      Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности,
      – заявил Песков.

      Далее представитель Кремля вновь сказал, что "украинцы должны решить свой внутриукраинский конфликт" на Востоке, а Россия здесь ни к чему.

      Россия 5 лет назад незаконно аннексировала украинский Крым и развязала кровавую войну на Донбассе. Все эти годы агрессор помогает боевикам, перебрасывает им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль. За это против России введены жесткие экономические санкции ЕС и США.

      Как прошла первая встреча Зеленского и Путина?
      Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин впервые встретились в Париже 9 декабря в рамках нормандского саммита. Их переговоры продолжались 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что она прошла "хорошо, по-деловому". Зеленский в свою очередь признал, что с Путиным было сложно договариваться, поскольку они с ним разные по темпераменту люди. Местами у них возникал и "мощный" и жесткий разговор.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Аннексия Крыма Нормандский формат Украина – Россия Новости России
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