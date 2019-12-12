Зеленский отреагировал на новую "Сребреницу" на Донбассе от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина – свободная демократическая страна, уважающая своих граждан, украинцев. А на Донбассе собственно и живут украинцы. Поэтому никакой резни здесь не будет.

Как рассказал Зеленский в эфире программы "Право на власть", хозяин Кремля во время встречи в нормандском формате дважды замечал, что временно оккупированный Донбасс может превратиться в новую Сребреницу, если Украина установит полный контроль на границе с Россией.

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"Мы объяснили, что мы – совсем другие люди, свободные и демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины.

Кроме того, Зеленский во время разговора с Путиным отметил, что никакой резни на Донбассе не будет.

Я не знаю, кого Вы представляете на моем месте, но я – другой человек. Я не знаю, с кем Вы говорили о таких вопросах и какой имеете опыт в других странах. Но мы – другая страна, мы – другая власть, и для нас самое главное – это человеческая жизнь ",

– добавил он.

Путин о новой "Сребренице" на Донбассе публично заявил 10 декабря. Произошло это на следующий день после нормандского саммита.

До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не проиходит. И украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет,

– отмечал российский президент.

К слову, на пресс-конференции по итогам нормандского саммита украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что у него с президентом России – разный взгляд относительно передачи границы. Так, Путин говорит, что, согласно минским соглашениям, передача границы должна произойти после выборов. Зато украинский президент ставит вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов.

Что известно о резне или геноциде в Сребренице?Говорится о массовом убийстве мусульман в июле 1995 года. Его считают одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992 – 1995 годов. Также это самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны.



Этим событиям предшествовало создание Сребреницкого анклава, который впоследствии Совбез ООН объявил "зоной безопасности". В 1995 году его взяла армия боснийских сербов. По разным оценкам, там были убиты 7 – 8 тысяч боснийских мусульман.



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