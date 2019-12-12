Зеленський відреагував на нову "Сребреніцу" на Донбасі від Путіна

Президент України Володимир Зеленський переконує, що Україна – вільна демократична країна, що поважає своїх громадян, українців. А на Донбасі власне й живуть українці. Тому жодної різанини тут не буде.

Як розповів Зеленський у ефірі програми "Право на владу", господар Кремля під час зустрічі у нормандському форматі двічі зауважував, що тимчасово окупований Донбас може перетворитися на нову Сребреницю, якщо Україна встановить повний контроль на кордоні з Росією.

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"Ми пояснили, що ми – зовсім інші люди, вільні та демократичні. Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою ставимося до громадян України.

Крім того, Зеленський під час розмови з Путіним наголосив, що жодної різні на Донбасі не буде.

Я не знаю, кого Ви уявляєте на моєму місці, але я – інша людина. Я не знаю, з ким Ви говорили щодо таких питань і який маєте досвід у інших країнах. Але ми – інша країна, ми – інша влада, і для нас найголовніше – це людське життя",

– додав він.

Путін про нову "Сребреницу" на Донбасі публічно заявив 10 грудня. Сталося це наступного дня після нормандського саміту.

Досі не ухвалено закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами. Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде,

– наголошував російський президент.

До слова, На пресконференції за підсумками нормандського саміту український президенн Володимир Зеленський підкреслював, що у нього з президентом Росії – різний погляд щодо передачі кордону. Так, Путін говорить, що, відповідно до мінських угод, передача кордону має відбутися після виборів. Натомість український президент порушує питання, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів.

Що відомо про різанину або геноцид у Сребриниці? Мовиться про масове вбивство мусульман у липні 1995 року. Його вважають одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992 – 1995 років. Також це наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни.



Цим подіям передувало створення Сребреніцкого анклаву, який згодом Радбез ООН оголосив "зоною безпеки". У 1995 році його взяла армія боснійських сербів. За різними оцінками, там було вбито 7 – 8 тисяч боснійських мусульман.



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