У "Слузі народу" відреагували на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі

Трагедія в місті Сребреница 1995 року під час війни в Югославії була наслідком цілої низки проблем регіону – етнічних, релігійних, геополітичних. На Донбасі такий сценарій не може повторитися, бо українці – це єдиний народ.

Таку думку 11 грудня в Києві на брифінгу щодо закону про особливий статус Донбасу висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про це розповіли в УНН.

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У такий спосіб лідер президентської партії відреагував на слова глави Кремля Володимира Путіна. Той заявив, що, мовляв, якщо Україні передадуть контроль над кордоном до виборів на Донбасі, то люди там будуть у небезпеці.

Реакція Корнієнка на слова Путіна

"Щодо Сребрениці: тут треба чітко розділяти, що то було релігійне питання. І дійсно, та ситуація, яка була в колишній Югославії – там було нашарування кількох моментів: і етнічних, і релігійних, і геополітичних", – пояснив політик.

У нас в Україні один народ, український, який розмовляє різними мовами й діалектами, але це один народ, це у більшості одна віра або її відсутність. І ми знаємо чітко, ким ця ситуація скерована, як вона виникла на Донбасі, і тому тут не може бути таких порівнянь,

– наголосив лідер СН.

Корнієнко підсумував, що не бачить ймовірності розгортання в Україні таких подій, які були в Югославії.

Як Путін порівняв Донбас зі Сребреницею

Під час зустрічі з Радою з прав людини при президенті 10 грудня російський лідер заявив, що вважає можливим переслідування мешканців фейкових "ЛНР" і "ДНР".

Українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами. Ви уявляєте, що тоді буде? А я уявляю, що буде. Сребрениця буде,

– сказав тоді Путін.

Що сталося у Сребрениці? У Сребрениці було масове вбивство мусульман – у липні 1995 року.



Це наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни.



Армія боснійських сербів, за різними оцінками, вбила у місті 7 або 8 тисяч людей.