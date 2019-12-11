Як би я не ненавидів Путіна, та все ж вдячний йому, – Сенцов
Колишній український політв'язень Олег Сенцов вважає, що очільник Кремля є цинічною людиною, для якої життя людини не має жодної цінності. Попри це режисер вдячний Путіну за те, що він об'єднав українців.
Про своє ставлення до російського лідера Олег Сенцов розказав, відповідаючи на питання ветеранів війни на Донбасі, інформує The Бабель.
Дивіться також: Сенцов відверто розповів, чи збирається іти в політику
Путіну плювати на людей. Скільки їх – три людини, триста, три тисячі, хто вони — свої, чужі, — все одно. Це цинічна людина, для якої людське життя не має значення. Зараз йому важливо домовитися з Європою, щоб зняти санкції, з Україною, щоб Європа зняла санкції, і знову нас пристебнути зашморгом. У його сприйнятті, наші люди — це наше слабке місце,
– висловився він.
Водночас, Сенцов наголосив: Путін не вічний, а Україна все поверне, рано чи пізно. Окрім того, ексбранець Кремля каже: як би він ненавидів Путіна, але все ж – вдячний йому.
Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас обʼєднав. Без цього ми б прогнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли ГРАДами,
– каже Сенцов.
Що відомо про полон Олега Сенцова:
- Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
- Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
Вибір редакції
-
Головні новини 11 грудня: бійка у Раді, страшні деталі пожежі в Одесі, наймолодша людина рокусьогодні , 22:25
-
"Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відеосьогодні , 21:51
-
Повернення "Приватбанку" Коломойському: Гончарук ініціював гучний законопроєктсьогодні , 21:49