Як би я не ненавидів Путіна, та все ж вдячний йому, – Сенцов

Колишній український політв'язень Олег Сенцов вважає, що очільник Кремля є цинічною людиною, для якої життя людини не має жодної цінності. Попри це режисер вдячний Путіну за те, що він об'єднав українців.

Про своє ставлення до російського лідера Олег Сенцов розказав, відповідаючи на питання ветеранів війни на Донбасі, інформує The Бабель.

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Путіну плювати на людей. Скільки їх – три людини, триста, три тисячі, хто вони — свої, чужі, — все одно. Це цинічна людина, для якої людське життя не має значення. Зараз йому важливо домовитися з Європою, щоб зняти санкції, з Україною, щоб Європа зняла санкції, і знову нас пристебнути зашморгом. У його сприйнятті, наші люди — це наше слабке місце,

– висловився він.

Водночас, Сенцов наголосив: Путін не вічний, а Україна все поверне, рано чи пізно. Окрім того, ексбранець Кремля каже: як би він ненавидів Путіна, але все ж – вдячний йому.

Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас обʼєднав. Без цього ми б прогнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли ГРАДами,

– каже Сенцов.

Що відомо про полон Олега Сенцова: