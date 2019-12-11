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      Как бы я не ненавидел Путина, но все же благодарен ему, – Сенцов

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      Олег Сенцов / Getty images

      Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов считает, что глава Кремля является циничным человеком, для которого жизнь человека не имеет никакой ценности. Несмотря на это, режиссер благодарен Путину за то, что он объединил украинцев.

      О своем отношении к российскому лидеру Олег Сенцов рассказал, отвечая на вопрос ветеранов войны на Донбассе, информирует The Бабель.

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      Путину плевать на людей. Сколько их – три человека, триста, три тысячи, кто они — свои, чужие — все равно. Это циничный человек, для которого человеческая жизнь не имеет значения. Сейчас ему важно договориться с Европой, чтобы снять санкции, с Украиной, чтобы Европа сняла санкции, и снова нас пристегнуть петлей. В его восприятии, наши люди — это наше слабое место,
      – высказался он.

      В то же время, Сенцов подчеркнул: Путин не вечный, а Украина все вернет, рано или поздно. Кроме того, экс-пленник Кремля говорит: как бы он ненавидел Путина, но все же – благодарен ему.

      Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами,
      – говорит Сенцов.

      Что известно о плене Олега Сенцова:

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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