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      Сенцов откровенно рассказал, собирается ли идти в политику

      5 Читати новину українською
      Олег Сенцов / Getty images

      Бывший политзаключенный считает, что это большое и очень грязное корыто. Впрочем, несмотря на все, он и в дальнейшем собирается заниматься гражданской деятельностью.

      Олег Сенцов встретился с ветеранами войны на Донбассе и более 2 часов отвечал на их вопросы, информирует The Бабель.

      Это интересно: Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет дергать, – Сенцов

      Я не собираюсь в политику, как бы этого не хотел. Я не хочу в это грязное корыто,
      – откровенно признался режиссер.

      Он добавил: чтобы прыгать в это "корыто" нужно сильное желание, а такого у него нет.

      Я продолжу заниматься гражданской деятельностью. Мне нравится делать это без официоза, потому что тогда я свободен от всех,
      – отметил Сенцов.

      Кстати, на днях бывший пленник Кремля стал на воинский учет и стал солдатом запаса.

      Что известно о заключении Олега Сенцова:

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня его начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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