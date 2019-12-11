Сенцов откровенно рассказал, собирается ли идти в политику
Бывший политзаключенный считает, что это большое и очень грязное корыто. Впрочем, несмотря на все, он и в дальнейшем собирается заниматься гражданской деятельностью.
Олег Сенцов встретился с ветеранами войны на Донбассе и более 2 часов отвечал на их вопросы, информирует The Бабель.
Это интересно: Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет дергать, – Сенцов
Я не собираюсь в политику, как бы этого не хотел. Я не хочу в это грязное корыто,
– откровенно признался режиссер.
Он добавил: чтобы прыгать в это "корыто" нужно сильное желание, а такого у него нет.
Я продолжу заниматься гражданской деятельностью. Мне нравится делать это без официоза, потому что тогда я свободен от всех,
– отметил Сенцов.
Кстати, на днях бывший пленник Кремля стал на воинский учет и стал солдатом запаса.
Что известно о заключении Олега Сенцова:
- Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
- Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня его начала из-за угрозы принудительного кормления;
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.