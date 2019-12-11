Сенцов откровенно рассказал, собирается ли идти в политику

Бывший политзаключенный считает, что это большое и очень грязное корыто. Впрочем, несмотря на все, он и в дальнейшем собирается заниматься гражданской деятельностью.

Олег Сенцов встретился с ветеранами войны на Донбассе и более 2 часов отвечал на их вопросы, информирует The Бабель.

Это интересно: Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет дергать, – Сенцов

Я не собираюсь в политику, как бы этого не хотел. Я не хочу в это грязное корыто,

– откровенно признался режиссер.

Он добавил: чтобы прыгать в это "корыто" нужно сильное желание, а такого у него нет.

Я продолжу заниматься гражданской деятельностью. Мне нравится делать это без официоза, потому что тогда я свободен от всех,

– отметил Сенцов.

Кстати, на днях бывший пленник Кремля стал на воинский учет и стал солдатом запаса.

Что известно о заключении Олега Сенцова: