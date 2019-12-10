Сенцов стал на военный учет, теперь он солдат запаса: фотодоказательство

Бывший политзаключенный Кремля и режиссер Олег Сенцов стал на военный учет и стал солдатом запаса. Временное удостоверение военнообязанного он опубликовал в фейсбуке.

Вооруженные силы Украины могут призвать Олега Сенцова теперь на военную службу.

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"Теперь я солдат запаса и если что-то..."– не завершил предложение Сенцов. Он добавил, что военкоматы "поражают своей обшарпанностью", но люди внутри очень хорошие.



Сенцов написал, что военкоматы "поражают своей обшарпанностью"/ Фото: фейсбук-страница Олега Сенцова

Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить не в состоянии,

– написал бывший пленник Кремля.

В опубликованном Сенцовим удостоверении указано, что он годен к военной службе.



Временное удостоверение военнообязанного/ Фото: фейсбук-страница Олега Сенцова

Олег Сенцов относится ко II категории запаса военнообязанных. Это означает, что его могут призвать в период мобилизации.

Что такое мобилизация

Мобилизация — комплекс мероприятий, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение всвязи с чрезвычайными условиями внутри страны или же за ее пределами.

Что известно про Олега Сенцова

Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму. Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;

В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко-10 лет.

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В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с его начала из-за угрозы принудительного кормления;

Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовим того дня из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.

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