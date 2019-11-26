14:39
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Сенцову вручили премию Сахарова в Европарламенте: полный текст и видео выступления

      92 Читати новину українською
      Олег Сенцов выступает в Страсбурге / politua.org

      Украинский режиссер и до недавнего времени российский пленник Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее Сенцову присудили еще в 2018 году, но получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.

      Олег Сенцов выступил с речью во французском Страсбурге.

      Смотрите фото: Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода"

      По словам бывшего политзаключенного, он не мог представить, что когда-то его имя будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Андрей Сахаров, Нельсон Мандела и Вацлав Гавел. Он сказал, что это большая честь и ответственность для него.

      Вместе с тем, он воспринимает эту награду не как личный приз, а как общую награду для всех украинских политзаключенных, которые сидели в российских тюрьмах, а также активистов и военных, которые борются за Украину.

      Олег Сенцов призвал не верить России, не искать примирения и не верить Путину.

      Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе. Они хотят видеть Украину на коленях. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться до конца, – заверил Сенцов.

      Украинский режиссер также отметил, что несмотря на много внутренних споров внутри ЕС, европейцы не должны забывать о проблемах украинцев, которые намного сложнее.

      По его словам, Украина сейчас является крупнейшим еврооптимистом в мире. Он подчеркнул, что другого пути у нашего государства не существует.

      Поэтому каждый раз, когда вы хотите протянуть руку Путину через наши головы, помните о 13 тысячах погибших военных. О тех сотнях ребят, которых могут пытать прямо сейчас. О тех крымских татарах и их семьях, которые могут остаться без родителей. Помните о тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах находятся в окопах. Рискуют своей жизнью. За вашу и нашу свободу,
      - обратился Сенцов к европарламентариям.

      Вручение премии Сахарова 2019 Олегу Сенцов – смотрите онлайн-трансляцию:

      Смотрите фото: Пристайко подарил Сенцов режиссерский стул с надписью "свобода"

      Что такое премия Сахарова?
      Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в защите прав человека и основных свобод.

      Отметим, что президент Европейского парламента Давид Сассоли уже приглашал Олега Сенцова в Страсбург и даже заявлял, что готов лично привезти премию в Украину, если режиссер не сможет приехать по состоянию здоровья.

      Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня его начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.

      Подробно об Олеге Сенцове и обмене пленными читайте в материалах 24 канала.

      Согласны ли вы с результатами финала "Танцев со звездами 2019": опрос
      сегодня
      753
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Европарламент Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      сегодня , 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      Юлія Девда 161
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сегодня , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 1272
      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      сегодня , 11:31 Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      Світлана Попова 1076
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сегодня , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 815
      Кому нужен импичмент Трампа?
      сегодня , 08:40 Кому нужен импичмент Трампа?
      Борис Немировський 205
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук