Сенцову вручили премию Сахарова в Европарламенте: полный текст и видео выступления

Украинский режиссер и до недавнего времени российский пленник Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее Сенцову присудили еще в 2018 году, но получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.

Олег Сенцов выступил с речью во французском Страсбурге.

Смотрите фото: Пристайко подарил Сенцову режиссерский стул с надписью "свобода"

По словам бывшего политзаключенного, он не мог представить, что когда-то его имя будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Андрей Сахаров, Нельсон Мандела и Вацлав Гавел. Он сказал, что это большая честь и ответственность для него.

Вместе с тем, он воспринимает эту награду не как личный приз, а как общую награду для всех украинских политзаключенных, которые сидели в российских тюрьмах, а также активистов и военных, которые борются за Украину.

Олег Сенцов призвал не верить России, не искать примирения и не верить Путину.

Россия обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе. Они хотят видеть Украину на коленях. Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться до конца, – заверил Сенцов.

Украинский режиссер также отметил, что несмотря на много внутренних споров внутри ЕС, европейцы не должны забывать о проблемах украинцев, которые намного сложнее.

По его словам, Украина сейчас является крупнейшим еврооптимистом в мире. Он подчеркнул, что другого пути у нашего государства не существует.

Поэтому каждый раз, когда вы хотите протянуть руку Путину через наши головы, помните о 13 тысячах погибших военных. О тех сотнях ребят, которых могут пытать прямо сейчас. О тех крымских татарах и их семьях, которые могут остаться без родителей. Помните о тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах находятся в окопах. Рискуют своей жизнью. За вашу и нашу свободу,

- обратился Сенцов к европарламентариям.

Вручение премии Сахарова 2019 Олегу Сенцов – смотрите онлайн-трансляцию:

Смотрите фото: Пристайко подарил Сенцов режиссерский стул с надписью "свобода"

Что такое премия Сахарова?

Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в защите прав человека и основных свобод.

Отметим, что президент Европейского парламента Давид Сассоли уже приглашал Олега Сенцова в Страсбург и даже заявлял, что готов лично привезти премию в Украину, если режиссер не сможет приехать по состоянию здоровья.

Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;

Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;

В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;

В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней со дня его начала из-за угрозы принудительного кормления;

Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.

Подробно об Олеге Сенцове и обмене пленными читайте в материалах 24 канала.