Сенцов став на військовий облік, тепер він солдат запасу: фотодоказ
Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов став на військовий облік і став солдатом запасу. Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного він опублікував у фейсбуці.
Збройні сили України можуть призвати Олега Сенцова тепер на військову службу.
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"Тепер я солдат запасу і якщо щось..." – не завершив речення Сенцов у фейсбуці. Він додав, що військкомати "вражають своєю обшарпаністю", але люди всередині дуже хороші.
Сенцов написав, що військкомати "вражають своєю обшарпаністю"/ Фото: фейсбук-сторінка Олега Сенцова
Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі,
– написав колишній бранець Кремля.
В опублікуваному Сенцовим посвідченні зазначено, що він придатний до військової служби.
Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного/ Фото: фейсбук-сторінка Олега Сенцова
Олег Сенцов належить до ІІ категорії запасу військовозобов’язаних. Це означає, що його можуть призвати у період мобілізації.
Що таке мобілізаціяМобілізація — комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан через надзвичайні умовами всередині країни або ж за її межами.
Що відомо про Олега Сенцова
Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму. Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
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У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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