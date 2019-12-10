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      Сенцов став на військовий облік, тепер він солдат запасу: фотодоказ

      322 Читать новость на русском
      Олег Сенцов / Getty images

      Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов став на військовий облік і став солдатом запасу. Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного він опублікував у фейсбуці.

      Збройні сили України можуть призвати Олега Сенцова тепер на військову службу.

      До речі: Сенцову вручили премію Сахарова у Європарламенті: повний текст і відео промови

      "Тепер я солдат запасу і якщо щось..." – не завершив речення Сенцов у фейсбуці. Він додав, що військкомати "вражають своєю обшарпаністю", але люди всередині дуже хороші.

      сенцов воєнкомат
      Сенцов написав, що військкомати "вражають своєю обшарпаністю"/ Фото: фейсбук-сторінка Олега Сенцова

      Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі,
      – написав колишній бранець Кремля.

      В опублікуваному Сенцовим посвідченні зазначено, що він придатний до військової служби.

      олег сенцов воєнкомат
      Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного/ Фото: фейсбук-сторінка Олега Сенцова

      Олег Сенцов належить до ІІ категорії запасу військовозобов’язаних. Це означає, що його можуть призвати у період мобілізації.

      Що таке мобілізаціяМобілізація — комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан через надзвичайні умовами всередині країни або ж за її межами.

      Що відомо про Олега Сенцова

      Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму. Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;

      У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.

      До теми: Сенцов у Європарламенті: ми не хочемо бути рабами Путіна і жити як у Росії – відео

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;

      З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.

      Зверніть увагу: Путін – мій особистий ворог, – Сенцов

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Олег Сенцов Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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