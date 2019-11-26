Сенцов в Европарламенте: мы не хотим быть рабами Путина и жить как в России – видео

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов выступил в Европарламенте и напомнил о важности освобождения украинских политзаключенных, которые до сих пор находятся в России и на неподконтрольных Украине территориях.

Олег Сенцов поблагодарил ЕС за поддержку Украины в борьбе с Россией и призвал не забывать про украинцев, находящихся в плену РФ.

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С моим освобождением хэпиэнд не наступил. В России продолжают удерживать около сотни наших политзаключенных, большинство из которых крымские татары. Более 200 военных, женщин и даже несовершеннолетних находятся в тюрьмах Донецка и Луганска... Что с ними происходит там, мы не знаем. В каких они условиях, мы не знаем. Об их состоянии здоровья мы не знаем. Мы даже точного количества этих людей не знаем, но они сейчас продолжают находиться там уже не первый год,

— напомнил Сенцов европарламентариям.

Он добавил, что говорить об этих людях будет каждый раз, когда окажется у микрофона.

Сенцов также подчеркнул, что украинцы не хотят жить как в России и находиться под влиянием Кремля.

Смотрите выступление Олега Сенцова в Европарламенте:

Отметим, что сегодня Олег Сенцов в Европарламенте получит престижную премию Сахарова. Ее Сенцову присудили еще в 2018 году и это первый случай в истории, когда эту награду получит украинец.

Что такое премия Сахарова?

Это премия за свободу мысли, которая является ежегодной наградой Европейского парламента. Основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в том числе и в защите прав человека и основных свобод.

Отметим, что президент Европейского парламента Давид Сассоли уже приглашал Олега Сенцова в Страсбург и даже заявлял, что готов лично привезти премию в Украину, если режиссер не сможет приехать по состоянию здоровья.

Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;

Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;

В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;

В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;

Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовим в тот же день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.

Детально про Олега Сенцова и обмен пленными читайте в материалах 24 канала.