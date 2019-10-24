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      Сенцов признался, когда ему было особенно страшно в российском плену

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      Олег Сенцов рассказал, что его дневники помогали сохранять разум в последние месяцы голодовки
      Олег Сенцов рассказал, что его дневники помогали сохранять разум в последние месяцы голодовки / Getty Images

      Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что в российской тюрьме ему было особенно страшно, когда тамошние работники читали его дневники голодовки. Украинец переживал, что их могут изъять.

      Сенцов рассказал в интервью "НВ", что в тюрьме можно читать, изучать языки, поэтому политзаключенный изучал английский. Писать тоже разрешено, но – не о тюрьме.

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      Я писал, и рукописи не забрали только потому, что у меня плохой почерк, никто ничего не понимал,
      – отметил режиссер.

      "Особенно было страшно, когда брали дневники голодовки. Оперативник их читает, а я думаю: все, конец, изымут, и я больше никогда не увижу весь свой архив, то есть все пять лет работы пойдут прахом, потому что я же ничего не высылал на волю. Потом уже, после голодания, выслал (сборник рассказов) "Маркетер", выслал роман, сценарий", – рассказал Сенцов.

      Дневники помогали сохранять ум в последние месяцы голодания. Я понимал, что, скорее всего, выживу, но когда ты каждый день не знаешь, что будет завтра, то становишься максимально откровенным,
      – поделился бывший пленник.

      Он добавил, что писал о том, что с ним происходило в тюрьме, до этого, ну и вообще свои мысли.

      "Сейчас, когда будем издавать их, я решил ничего не редактировать, так, будто они посмертные, как писались", – признался Сенцов.

      Как Олег Сенцов оказался в российском плену и вышел на волю?

      • 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму Сенцова задержали вместе с активистом Александром Кольченко. Российские оккупанты сфабриковали дело против обоих мужчин, обвинив их в подготовке терактов на полуострове.
      • Оккупанты заинтересовались Сенцовым потому, что он был координатором "Автомайдана", а также помогал вывозить из оккупированного Крыма украинских военных из тамошних частей на материковую территорию страны.
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления.
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости России Олег Сенцов Голодовка Заложники Украинцы в плену РФ
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