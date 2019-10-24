Сенцов признался, когда ему было особенно страшно в российском плену

Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что в российской тюрьме ему было особенно страшно, когда тамошние работники читали его дневники голодовки. Украинец переживал, что их могут изъять.

Сенцов рассказал в интервью "НВ", что в тюрьме можно читать, изучать языки, поэтому политзаключенный изучал английский. Писать тоже разрешено, но – не о тюрьме.

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Я писал, и рукописи не забрали только потому, что у меня плохой почерк, никто ничего не понимал,

– отметил режиссер.

"Особенно было страшно, когда брали дневники голодовки. Оперативник их читает, а я думаю: все, конец, изымут, и я больше никогда не увижу весь свой архив, то есть все пять лет работы пойдут прахом, потому что я же ничего не высылал на волю. Потом уже, после голодания, выслал (сборник рассказов) "Маркетер", выслал роман, сценарий", – рассказал Сенцов.

Дневники помогали сохранять ум в последние месяцы голодания. Я понимал, что, скорее всего, выживу, но когда ты каждый день не знаешь, что будет завтра, то становишься максимально откровенным,

– поделился бывший пленник.

Он добавил, что писал о том, что с ним происходило в тюрьме, до этого, ну и вообще свои мысли.

"Сейчас, когда будем издавать их, я решил ничего не редактировать, так, будто они посмертные, как писались", – признался Сенцов.

Как Олег Сенцов оказался в российском плену и вышел на волю?