11:39
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Сенцов зізнався, коли йому було особливо страшно у російському полоні

      705 Читать новость на русском
      Олег Сенцов розповів, що його щоденники допомагали зберігати розум в останні місяці голодування
      Олег Сенцов розповів, що його щоденники допомагали зберігати розум в останні місяці голодування / Getty Images

      Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов розповів, що у російській в’язниці йому було особливо страшно, коли тамтешні працівники читали його щоденники голодування. Українець переживав, що їх можуть вилучити.

      Сенцов розповів в інтерв’ю "НВ", що у в'язниці можна читати, вивчати мови, тож політв’язень вивчав англійську. Писати теж дозволено, але – не про в'язниці.

      Читайте також: Сенцов: я дуже боявся, що вийду і в'язниця мені снитиметься

      Я писав, і рукописи не вилучили тільки тому, що у мене поганий почерк, ніхто нічого не розумів,
      – зазначив режисер.

      "Особливо було страшно, коли брали щоденники голодування. Оперативник їх читає, а я думаю: все, кінець. Вилучать, і я більше ніколи не побачу весь свій архів, тобто всі п'ять років роботи підуть прахом, бо я ж нічого не висилав на волю. Потім вже, після голодування, вислав (збірник оповідань) "Маркетер", вислав роман, сценарій", – розповів Сенцов.

      Щоденники допомагали зберігати розум в останні місяці голодування. Я розумів, що, швидше за все, виживу, але коли ти щодня не знаєш, що буде завтра, то стаєш максимально відвертим,
      – поділився колишній бранець.

      Він додав, що писав про те, що з ним відбувалося у в’язниці, до цього, ну і взагалі свої думки.

      "Зараз, коли будемо видавати їх, я вирішив нічого не редагувати, так, ніби вони посмертні, як писалися", – зізнався Сенцов.

      Як Олег Сенцов опинився у російському полоні і вийшов на волю?

      • 10 травня 2014 року в окупованому Криму Сенцова затримали разом з активістом Олександром Кольченком. Російські окупанти сфабрикували справу проти обох чоловіків, звинувативши їх у підготовці терактів на півострові.
      • Окупанти зацікавилися Сенцовим через те, що він був координатором "Автомайдану", а також допомагав вивозити з окупованого Криму українських військових з тамтешніх частин на материкову територію країни.
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування.
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
      blog_ava
      Рябошапка вважає, що злочинної групи Януковича не існувало, – Горбатюк
      сьогодні
      3997
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники Голодування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сьогодні , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 739
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 09:54 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1564
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сьогодні , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 910
      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      сьогодні , 06:40 Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      Вероніка Климська 3661
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сьогодні , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 1875
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук