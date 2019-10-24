Сенцов зізнався, коли йому було особливо страшно у російському полоні
Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов розповів, що у російській в’язниці йому було особливо страшно, коли тамтешні працівники читали його щоденники голодування. Українець переживав, що їх можуть вилучити.
Сенцов розповів в інтерв’ю "НВ", що у в'язниці можна читати, вивчати мови, тож політв’язень вивчав англійську. Писати теж дозволено, але – не про в'язниці.
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Я писав, і рукописи не вилучили тільки тому, що у мене поганий почерк, ніхто нічого не розумів,
– зазначив режисер.
"Особливо було страшно, коли брали щоденники голодування. Оперативник їх читає, а я думаю: все, кінець. Вилучать, і я більше ніколи не побачу весь свій архів, тобто всі п'ять років роботи підуть прахом, бо я ж нічого не висилав на волю. Потім вже, після голодування, вислав (збірник оповідань) "Маркетер", вислав роман, сценарій", – розповів Сенцов.
Щоденники допомагали зберігати розум в останні місяці голодування. Я розумів, що, швидше за все, виживу, але коли ти щодня не знаєш, що буде завтра, то стаєш максимально відвертим,
– поділився колишній бранець.
Він додав, що писав про те, що з ним відбувалося у в’язниці, до цього, ну і взагалі свої думки.
"Зараз, коли будемо видавати їх, я вирішив нічого не редагувати, так, ніби вони посмертні, як писалися", – зізнався Сенцов.
Як Олег Сенцов опинився у російському полоні і вийшов на волю?
- 10 травня 2014 року в окупованому Криму Сенцова затримали разом з активістом Олександром Кольченком. Російські окупанти сфабрикували справу проти обох чоловіків, звинувативши їх у підготовці терактів на півострові.
- Окупанти зацікавилися Сенцовим через те, що він був координатором "Автомайдану", а також допомагав вивозити з окупованого Криму українських військових з тамтешніх частин на материкову територію країни.
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування.
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.