Сенцов: я дуже боявся, що вийду і в'язниця мені снитиметься

Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов розповів, що найважчими у російській в’язниці для нього були перші тижні. Українець побоювався, що коли вийде на волю, то в’язниця йому снитиметься.

"Найважчі тижні у в'язниці – перші. Перші секунди після пробудження в камері. У себе уві сні ти ще вільна людина, а прокидаєшся і першу секунду усвідомлюєш, що ти в тюрмі. І в цю першу секунду важко зрозуміти: все, що сталося, – важко, довго і серйозно", – розповів Сенцов в інтерв’ю "НВ".

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Через два тижні в'язниця поступово проникає у сни, і ти сидиш навіть уві сні, додав він.

"І постійно то камера, то міліція, то зеки, то бараки. Навіть якщо уві сні відбувається сюжет, зовсім відмінний від тюремного, в'язниця все одно там є. Сидиться з цим легше", – зізнався звільнений політв’язень.

Сенцов зауважив, що дуже боявся, що вийде на волю і в'язниця йому снитиметься.

Перший тиждень дуже погано спав. Мозок перезбуджений, не міг відключитися. Потім почав пити заспокійливе, почав спати по три-чотири години, зараз вже нормально сплю. В'язниця з тих пір не снилася жодного разу,

– розповів режисер.

Як Олег Сенцов потрапив і вийшов з російського полону? 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські загарбники сфабрикували справу проти обох затриманих, звинувативши їх у підготовці терактів на півострові.



У поле зору окупантів Сенцов потрапив через те, що був координатором "Автомайдану" та допомагав вивозити з окупованого Криму цілі українські військові частини на материкову територію країни.



У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.