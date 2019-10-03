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      Роздягали, погрожували зґвалтувати, – Сенцов сказав, як його катували у Росії

      1422 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / www.radiosvoboda.org

      Колишній політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов розповів про те, як співробітники ФСБ катували його у російських в'язницях.

      Сенцов в інтерв'ю виданню Deutsche Welle розповів, що його допитували зазвичай увечері або вночі. Та пригадав: "Оперативники ФСБ били, душили пакетом, били кийками по п'ятах. Роздягали, погрожували зґвалтувати".

      Це треба побачити: Сенцов остаточно попрощався з РФ – спалив робу ув'язненого: "гаряче" відео

      "Такі ось звичайні допити", – наголосив режисер. 

      Це нічого незвичайного, це для вас може бути якийсь шок, але, як був у тюрмах, я такого надивився, такого наслухався, що розумію, що це легка програма така,
      – сказав Сенцов.

      Як Сенцов опинився за ґратами? 10 травня 2014 року режисера Олега Сенцова заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили його підготовці терактів. Через це режисера засудили до 20 років російської колонії суворого режиму. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, яке тривало 145 днів, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля. 

      7 вересня він повернувся в Україну разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками під час обміну полоненими з Росією

      сенцов політвязні
      Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ Володимир Путін Олег Сенцов ФСБ Заручники СІЗО Обмін полоненими
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