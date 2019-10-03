Раздевали, угрожали изнасиловать, – Сенцов сказал, как его пытали в России

Бывший политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о том, как сотрудники ФСБ пытали его в российских тюрьмах.

Сенцов в интервью изданию Deutsche Welle рассказал, что его допрашивали обычно вечером или ночью. И вспомнил: "Оперативники ФСБ били, душили пакетом, били дубинками по пяткам. Раздевали, угрожали изнасиловать".

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"Такие вот обычные допросы", – подчеркнул режиссер.

Это ничего необычного, это для вас может быть какой-то шок, но, как был в тюрьмах, я такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это легкая программа такая,

– сказал Сенцов.

Как Сенцов оказался за решеткой?10 мая 2014 года режиссера Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили его подготовке терактов. За это режиссера приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась 145 дней, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.



7 сентября он вернулся в Украину вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками во время обмена пленными с Россией.



Какие Пленники Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала