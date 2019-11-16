Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет дергать, – Сенцов

Российский президент Путин не дарить оккупированный Донбасс Украине собрался. Он хочет накинуть его как ошейник, за который потом будет дергать. А об успешной интеграции Донбасса при власти Путина даже не говорится.

Так считает украинский режиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов, пишет "BBC Украина".

Читайте также: Вслед за Соколовой к поддержке Асеева присоединился Сенцов

Не при власти Путина

По его словам, Путин хочет накинуть пока оккупированный Донбасс на Украину "как ошейник, и дергать за него, чтобы сделать из Украины такую себе домашнюю, послушную собаку".

Но так не получится. Наша страна – не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы – свободный народ и сами будем решаем свою судьбу,

– подчеркнул Сенцов.

Режиссер считает, что возвращение Донбасса на условиях Путина – путь в никуда, потому что будет "контроль территории без контроля Украины над границей". Вместе с тем "переговоры – это лучше, чем война".

Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас лучший президент, потому что это действительно важная задача. Но успех интеграции Донбасса при власти Путина – это невозможная вещь. Так не будет,

– заявил Сенцов.

Читайте также: Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина

Что делать?

Олег Сенцов прямо сказал: "Я не знаю, что делать, от меня не зависит принятие решений. Есть руководство, которое делает. В таком вопросе давать советы, не владея всей информацией, очень трудно".

Переговоры – это хорошо, прекращение огня – это очень хорошо. Сдавать интересы Украины – это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина – это плохо, этого делать нельзя,

– подытожил Олег Сенцов.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса (истекает 31 декабря 2019). Иначе, мол, "о чем вообще можно говорить?" Но несмотря на это дату саммита в нормандском формате уже согласовали – 9 декабря.