Россия выдвигает новые условия по Донбассу: как Украине использовать "гениальные" идеи Путина

О новых требованиях России к Украине, возможную встречу Зеленского и Путина в Казахстане и выход из минских соглашений – читайте в интервью с дипломатом, экспертом "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Украине не надо возвращаться в "таежные" союзы

Путин заявил, что Украине не стоит искать союзников за океаном, а надо "дружить" с ближними соседями. А тем временем, бывший президент Казахстана Назарбаев предложил свое посредничество для встречи Путина и Зеленского. Это очередная провокация?

Назарбаева надо поблагодарить. Но Казахстан ближе к России, чем к Украине. Будет ошибкой для Украины снова возвращаться в какие-то постсоветские "таежные" союзы.

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Да, у нас сейчас сложные моменты во взаимоотношениях с Западом, особенно США, учитывая нелюбовь Трампа к Украине. Но западные страны – партнеры, которые поддерживают нашу территориальную целостность, независимость, суверенитет и готовы финансово и военно помогать. И цивилизационно мы можем разговаривать на одном языке отнюдь не со Средней Азией или Россией, а с Западом.



Украине не стоит тесно "дружить" со Средней Азией и Россией / Фото Getty

Стоит ли разводить вооруженные силы по всей линии соприкосновения? Похоже, это очередное требование России.

Разведение войск по всей линии фронта – "гениальная" идея Путина, которую надо поддерживать. Но сначала с ОРДЛО должны быть выведены российские вооруженные силы, военная техника, а Украина должна восстановить контроль над границей. Или же ввести туда миротворцев, но без присутствия в их составе казахов или белорусов.

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Путин пытается увеличивать давление на Украину. Президент РФ хорошо понимает, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и США из-за начала процедуры импичмента Трампа. Мы сейчас уязвимы. Да и с европейцами нельзя сказать, что у нас медовый месяц. И Путин повышает ставки. А потом скажет: смотрите, украинцы ничего не делают, они не конструктивные.

Надо помочь россиянам разорвать минские соглашения

Вновь прозвучали заявления о выходе из минских соглашений. Министр иностранных дел Пристайко не исключил такого сценария. Насколько такой шаг правильный?

Выход из минских договоренностей был бы логичным шагом. Переговорная площадка не работает. Россия не хочет признавать себя стороной конфликта и выполнять часть своих обязательств. Для Украины "Минск-2" не выгоден. Но это наши политические обязательства, которые подписал предыдущий президент Петр Порошенко.

С точки зрения международного и украинского права – минские соглашения ничтожны. Не обязательны к исполнению. Это не часть Конституции. Верховная Рада не давала согласие на их выполнение. Хотя есть закон об особом статусе ОРДЛО, как часть выполнения этих соглашений.

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Если страна-агрессор не прекращает войну, не собирается конструктивно вести переговоры, то нечего удивляться, что Украина готова рассмотреть вариант выхода из минских соглашений.



Разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

Есть оговорка, что выход из минских соглашений может повлечь смягчение санкций против России?

Ошибка Порошенко и его дипломатии в том, что они позволили привязать антироссийские санкции к минским соглашениям. Ведь изначально санкции были введены из-за агрессии России против Украины. Условие было – как только РФ прекращает агрессию и выводит войска из Украины, санкции снимают.

Санкции – собственные обязательства дружественных нам государств с целью помочь нам и прекратить негативную агрессивную внешнюю политику России. Впрочем, когда-нибудь Запад может решить, что с экономической точки зрения лучше торговать, чем враждовать с Москвой.

Так нужно выходить из минских соглашений?

Минские договоренности нужны для того, чтобы вести диалог с россиянами. С ними надо говорить. И это должен быть диалог, а не капитуляция на условиях Кремля. Если Россия не выполняет соглашения пять лет, то не будет большого вреда, если их разорвать.

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Впрочем, мы не должны выходить из минских соглашений, но надо "помочь" россиянам. Чтобы все увидели, что Россия их не выполняет, и нет в них смысла. Важно, чтобы санкции сохранились. Но наша главная задача – прекращение войны и возвращение всех территорий, включая Крым. Если этого нельзя достичь минскими соглашениями, то для чего они нужны?

Когда-то война прекратится. Не благодаря этому диалогу, а тогда, когда Кремль поймет, что не может продвигаться дальше, а Украина крепнет, в частности наши вооруженные силы. Тогда у них будет больше желания прекратить войну, чтобы не тратить ресурсы.

Нормандский формат – не самоцель

Если развалится "Минск-2", то и нормандский формат тоже?

Если нормандский формат приносит пользу, то хорошо. А если нет? Это же не самоцель. С точки зрения прекращения войны, нормандский формат не привел к решению этих вопросов. Мы благодарны Германии и Франции. Но если это не работает, то чего держаться?



Минский и нормандский форматы нужны, если они приведут к завершению войны / Фото Getty

Так встреча в нормандском формате не состоится?

Ранее Кремль перед встречей повышал ставки – усиливал военную эскалацию на Донбассе. И на фоне такого жесткого давления Путин потребовал уступок на встрече "нормандской четверки".

Сейчас ничего такого не происходит. Наверное, Россия не хочет встречаться. Но мы показали, что готовы к мирным переговорам, готовы идти на компромиссы. Путин не хотел говорить с Порошенко, считая его не конструктивным. Зеленский другой, но и с ним Путин не хочет разговаривать. Это хороший аргумент для Запада, что на самом деле происходит.