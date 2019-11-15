Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

Про нові вимоги Росії до України, можливу зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані та вихід з мінських угод – читайте в інтерв'ю з дипломатом, експертом "Майдану Закордонних Справ" Олександром Харою.

Україні не треба повертатися в "тайожні" союзи

Путін заявив, що Україні не варто шукати союзників за океаном, а треба "дружити" з ближніми сусідами. А тим часом, експрезидент Казахстану Назарбаєв запропонував своє посередництво для зустрічі Путіна і Зеленського. Це чергова провокація?

Назарбаєву треба подякувати. Але Казахстан ближче до Росії, ніж до України. Буде помилкою для України знову повертатися в якісь пострадянські "тайожні" союзи.

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Так, у нас зараз складні моменти у взаємостосунках із Заходом, особливо США, враховуючи нелюбов Трампа до України. Але західні країни – партнери, які підтримують нашу територіальну цілісність, незалежність, суверенітет і готові фінансово та військово допомагати. І цивілізаційно ми можемо розмовляти однією мовою аж ніяк не з Середньою Азією чи Росією, а із Заходом.



Україні не варто тісно "дружити" із Середньою Азією і Росією / Фото Getty

Чи варто розводити збройні сили по всій лінії зіткнення? Схоже, це чергова вимога Росії.

Розведення військ по всій лінії фронту – "геніальна" ідея Путіна, яку треба підтримувати. Але спочатку з ОРДЛО повинні бути виведені російські збройні сили, військова техніка, а Україна має відновити контроль над кордоном. Або ж туди ввести миротворців, але без присутності в їх складі казахів чи білорусів.

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Путін намагається збільшувати тиск на Україну. Президент РФ добре розуміє, що зараз відбувається у відносинах між Україною і США через початок процедури імпічменту Трампа. Ми зараз вразливі. Та й з європейцями не можна сказати, що в нас медовий місяць. І Путін підвищує ставки. А потім скаже: дивіться, українці нічого не роблять, вони не конструктивні.

Треба допомогти росіянам розірвати мінські угоди

Знову прозвучали заяви про вихід з мінських угод. Міністр закордонних справ Пристайко не виключив такого сценарію. Наскільки такий крок правильний?

Вихід з мінських домовленостей був би логічним кроком. Переговорний майданчик не працює. Росія не хоче визнавати себе стороною конфлікту і виконувати частину своїх зобов’язань. Для України "Мінськ-2" не вигідний. Але це наші політичні зобов’язання, які підписав попередній президент Петро Порошенко.

З точки зору міжнародного і українського права – мінські угоди нікчемні. Не обов’язкові до виконання. Це не частина Конституції. Верховна Рада не давала згоду на їх виконання. Хоча є закон про особливий статус ОРДЛО, як частина виконання цих угод.

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Якщо країна-агресор не припиняє війну, не збирається конструктивно вести переговори, то нема чого дивуватися, що Україна готова розглянути варіант виходу з мінських угод.



Розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Є застереження, що вихід з мінських угод може спричинити пом’якшення санкцій проти Росії?

Помилка Порошенка і його дипломатії в тому, що вони дозволили прив’язати антиросійські санкції до мінських угод. Адже спочатку санкції були введені через агресію Росії проти України. Умова була – як тільки РФ припиняє агресію і виводить війська з України, санкції знімають.

Санкції – власні зобов’язання дружніх до нас держав з метою допомогти нам і припинити негативну агресивну зовнішню політику Росії. Утім, колись Захід може вирішити, що з економічної точки зору краще торгувати, ніж ворогувати з Москвою.

То потрібно виходити з мінських угод?

Мінські домовленості потрібні для того, щоб вести діалог з росіянами. З ними треба говорити. Та це повинен бути діалог, а не капітуляція на умовах Кремля. Якщо Росія не виконує угоди п’ять років, то не буде великої шкоди, якщо їх розірвати.

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Утім, ми не повинні виходити з мінських угод, але треба "допомогти" росіянам. Щоб всі побачили, що Росія їх не виконує, і немає в них сенсу. Важливо, щоб санкції збереглися. Але наше головне завдання – припинення війни і повернення всіх територій, включаючи Крим. Якщо цього не можна досягнути мінськими угодами, то для чого вони потрібні?

Колись війна припиниться. Не завдяки цьому діалогу, а тоді, коли Кремль зрозуміє, що не може просуватися далі, а Україна зміцнюється, зокрема наші збройні сили. Тоді у них буде більше бажання припинити війну, щоб не витрачати ресурси.

Нормандський формат – не самоціль

Якщо розвалиться "Мінськ-2", то й нормандський формат також?

Якщо нормандський формат приносить користь, то добре. А якщо ні? Це ж не самоціль. З точки зору припинення війни, нормандський формат не призвів до вирішення цих питань. Ми вдячні Німеччині і Франції. Але якщо це не працює, то чого триматися?



Мінський і нормандський формати потрібні, якщо вони призведуть до завершення війни / Фото Getty

То зустріч у нормандському форматі не відбудеться?

Раніше Кремль перед зустріччю підвищував ставки – посилював військову ескалацію на Донбасі. І на тлі такого жорсткого тиску Путін вимагав поступок на зустрічі "нормандської четвірки".

Зараз нічого такого не відбувається. Напевно, Росія не хоче зустрічатися. Але ми показали, що готові до мирних переговорів, готові йти на компроміси. Путін не хотів говорити з Порошенком, вважаючи його не конструктивним. Зеленський інший, але і з ним Путін не хоче розмовляти. Це гарний аргумент для Заходу, що насправді відбувається.