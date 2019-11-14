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      Путін висловив свою пропозицію щодо розведення військ на Донбасі

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      Путін прокоментував розведення військ на Донбасі
      Путін прокоментував розведення військ на Донбасі / tass.ru

      Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав розведення військ у трьох пунктах на Донбасі і навіть запропонував зробити це вздовж всієї лінії розмежування.

      Глава Кремля заявив на брифінгу, що розвести війська по всій лінії зіткнення треба якнайшвидше, передає ТАСС.

      Цікаво: Чи зустрінеться Зеленський з Путіним: відповідь Пристайка

      "Розумієте, по всій лінії треба розвести (війська – 24 канал), Так, щоб хоча б гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Це точно треба зробити і як можна швидше", – наголосив Путін.


      Розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      До теми: На ділянці розведення сил у районі Петрівського зафіксований вогонь

      За словами Путіна, Росія цінує розведення сил, яке вже відбулося у Петрівському та Золотому на Донбасі. Проте, глава Кремля обурився заяві міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який допустив вихід нашої держави з мінських домовленостей.

      Те, що пройшло розведення сил в цих двох точках, це добре. Ми вітаємо як дії української влади, так і вчинки невизнаних республік. Правда, тут же з'являються якісь двозначності. Міністр, по-моєму, закордонних справ сказав, що Україна взагалі може відмовитися від мінських угод. Це як, ми що тоді будемо обговорювати в нормандському форматі?
      – запитав Путін.

      До того ж, російський президент заявив, що готовий до зустрічі у нормандському форматі. Проте, не хоче перемовин з президентом України Володимиром Зеленським до проведення саміту.

      Що казав Пристайко про ймовірний вихід України з мінських угод?

      За словами глави МЗС Вадима Пристайка, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод.

      "Україна може вийти з Мінська. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ – не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що процес лише затягують, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з мінського процесу", – пояснив Пристайко.

      Він додав, що дата спільного саміту між Україною, Росією, Францією та Німеччиною вже є і в Києві чекають на продуктивну розмову. При цьому дипломат визнав, що прориву на переговорах очікувати не варто. 

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Україна – Росія Нормандський формат Володимир Путін Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Вадим Пристайко Розведення військ Мінські домовленості
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