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      Путин высказал свое предложение по разведению войск на Донбассе

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      Путин прокомментировал разведение войск на Донбассе
      Путин прокомментировал разведение войск на Донбассе / tass.ru

      Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал разведение войск в трех пунктах на Донбассе и даже предложил сделать это вдоль всей линии разграничения.

      Глава Кремля заявил на брифинге, что развести войска по всей линии соприкосновения надо как можно быстрее, передает ТАСС.

      Интересно, встретится ли Зеленский с Путиным: ответ Пристайко

      "Понимаете, по всей линии надо развести (войска – 24 канал), Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", – подчеркнул Путин.


      Разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      К теме: На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь

      По словам Путина, Россия ценит разведение сил, которое уже произошло в Петровском и Золотом на Донбассе. Однако, глава Кремля возмутился заявлению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который допустил выход нашего государства из минских договоренностей.

      То, что прошло разведение сил в этих двух точках, это хорошо. Мы приветствуем как действия украинской власти, так и поступки непризнанных республик. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Министр, по-моему, иностранных дел сказал, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений. Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате?
      – спросил Путин.

      К тому же, российский президент заявил, что готов ко встрече в нормандском формате. Однако, не хочет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским до проведения саммита.

      Что говорил Пристайко о вероятном выходе Украины из минских соглашений?

      По словам главы МИД Вадима Пристайко, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений.

      "Украина может выйти из Минска. Это очень непопулярное заявление и, наверное, снова не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", – пояснил Пристайко.

      Он добавил, что дата совместного саммита между Украиной, Россией, Францией и Германией уже есть и в Киеве ждут продуктивной беседы. При этом дипломат признал, что прорыва на переговорах ожидать не стоит.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Нормандский формат Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Новости Украины Новости России Минские договоренности Разведение войск Вадим Пристайко
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