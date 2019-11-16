Путін накине Донбас на Україну як нашийник, за який потім смикатиме, – Сенцов

Російський президент Путін не дарувати окупований Донбас Україні зібрався. Він хоче накинути його, як нашийник, за який потім буде смикати. А про успішну інтеграцію Донбасу за влади Путіна навіть не мовиться.

Так вважає український режисер та колишній російський політв'язень Олег Сенцов, пише "BBC Україна".

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Не за влади Путіна

За його словами, Путін хоче накинути наразі окупований Донбас на Україну "як нашийник, і смикати за нього, щоб зробити з України такого собі хатнього, слухняного собаку".

Але так не вийде. Наша країна – не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину й поготів. Ми – вільний народ і самі вирішуємо свою долю,

– наголосив Сенцов.

Режисер вважає, що повернення Донбасу на умовах Путіна – шлях в нікуди, бо буде "контроль території без контролю України над кордоном". Поруч з цим "перемовини – це краще, ніж війна".

Якщо Зеленському вдасться повернути наших полонених і припинити бойові дії, я скажу, що у нас найкращий президент, тому що це дійсно важливе завдання. Але успіх інтеграції Донбасу за влади Путіна – це неможлива річ. Так не буде,

– заявив Сенцов.

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Що робити?

Олег Сенцов прямо сказав: "Я не знаю, що робити, від мене не залежить ухвалення рішень. Є керівництво, яке робить. У такому питанні давати поради, не володіючи всією інформацією, дуже важко".

Перемовини – це добре, припинення вогню – це дуже добре. Здавати інтереси України – це погано. Віддати всю нашу незалежність заради того, щоб повернути Донбас і щоб на "ДНР" перетворилася вся Україна – це погано, цього робити не можна,

– підсумував Олег Сенцов.

Президент Росії Володимир Путін вже заявив, що Україна повинна продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу (спливає 31 грудня 2019). Інакше, мовляв, "про що взагалі можна говорити?" Та попри це дату саміту в нормандському форматі вже погодили – 9 грудня.